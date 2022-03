Hvězda obrany Rakovníka je v sedmačtyřiceti kanonýrem. Bude Hájek pokračovat?

V největším rakovnickém klubu jste pak strávil zásadní část hráčské kariéry, zahrál jste si tam jak krajský přebor, tak Českou fotbalovou ligu. Jak na SKR vzpomínáte?

Byl jsem tam nejdéle a zahrál si tam na různých úrovních. Občas jsem po zranění odešel někam na krátké rozehrání, třeba domů do Lužné nebo do Jesenice. Ale opravdu nejvíc toho mám odkopáno v SK a byly to fajn roky se spoustou zážitků na hřišti i mimo něj.

Proč skončil a šel do Tatranu?

Už jsem měl rodinu a nechtěl fotbalu dávat tolik času. Jenže co čert nechtěl, my s Tatranem postoupili do krajského přeboru, kam zrovna sestoupil SK Rakovník z divize. Když se hrál vzájemný zápas, byl to svátek fotbalu. Vypravilo se tam tisíc diváků s vlajkami, spousta jich byla i z Tatranu. Ve skvělé atmosféře se nám povedlo vyhrát 2:1 a já dával rozhodující gól z penalty.

Strašečtí fotbalisté myslí na rodiny a ženy. Víkend patří jim

Ale zahrál jste si i před vyššími návštěvami než tisíc diváků…

Hlavně při pohárových duelech třeba s tehdy pohárovými Teplicemi s Pavlem Verbířem, s Chebem, či se Slavií. Třeba s tím Chebem jsme vyhráli. Oni byli ligoví, vedl je Dušan Radolský, ale zápas vyšel nám. A prý je to stálo velké pokuty.

Tehdy jste hrával stopera, ne útočníka jako dnes. Prý jste byl rychlý a měl vynikající výskok a výběr místa a fotbalové myšlení. Vzpomenete si nějakého známého borce, kterého jste ubránil?

Možná bych jmenoval ex-blšanského Romana Hogena, ten střílel góly i v lize. Byl velký, ale já když jsem udělal tři rychlé kroky a hodně vyskočil, a on se ani nemohl odrazit.

Zajímavě zní, že dnes známý kouč Petr Rada, který vedl i reprezentaci, kdysi připravoval svůj tým hlavně na Hájka!

Máte pravdu. Tehdy Petr Rada vedl Teplice a a Rakovník si poctivě přijel prohlédnout na přátelák do Štětí, protože jsme s nimi měli hrát pohár. Dokonce tehdy v nějakém rozhovoru zmínil moje jméno, to se dobře četlo. Vzpomínám si, že se po utkání divil, že jsem nechodil na útočné standardky. Nakonec jsme prohráli 1:3, ale byl to dobrý zápas.

Zmínil jste Slavii, jaký byl zápas s ní?

Bylo to rok poté, co senzačně vypadla v Líšni a hráči z toho měli průšvih. Takže k nám přijela televize, bylo to ohromně sledované, protože se čekalo, jestli zase nevypadnou. Jenže oni nás přejeli asi 7:0. Hrála za něj nastupující hvězda Tomáš Necid. Se Slavií jsme hráli také při výročí rakovnického fotbalu, kdy jejich áčko nastoupilo s vicemistry Evropy Kukou, nebo Bejblem. To tak špatně nedopadlo.

Po odchodu z SKR jste nešel hned do Tatranu, kde jste dnes, ale vrátil se domů do Lužné a pak šel na Stochov. Jak vám šlo trénování?

Trénoval jsem Lužnou tři roky, chtěl jim pomoci. A dva roky jsem byl také se Zdeňkem Weissem na Stochově. Ale k tomu, abyste někoho trénoval, potřebujete i snahu hráčů do tréninku, té tam tolik nebylo. A tak jsem šel na Tatran.

Hodně jste hrával i futsal za Atlantic Rakovník, a také jste byl úspěšní, že?

V Atlantiku Rakovník se dala svého času dohromady fajnová skupinka futsalistů a skvělá parta. Hráli jsme několik let druhou ligu, vždycky porazili postupujícího, ale jinde jsme ztratili a skončili druzí nebo třetí. Ti nejlepší jako Petr Šnídl pak odešli a sestoupili jsme, ale byly to celkově pěkné časy se spoustou zážitků.

V béčku Tatranu jste dneska nejstarším hráčem, jakými guru, který má ukazovat mladým směr a cíl. Daří se to, jsou mladí jiní než za vás?

Jsou, ale ne všichni. Třeba bratři Benešové to mají v hlavě srovnané. Chtějí jít spíš cestou rozhodčích, nicméně fotbalové myšlení mají, talent také. Zatímco na jiné člověk trochu zakřičí a oni jsou schopni skončit s fotbalem. Musím říci, že my jsme u starých měli podstatně těžší život, za nás se ještě bojovalo o místo v sestavě a oni si ho pochopitelně chtěli udržet. Dnes se o to kluci nechtějí poprat.

Pracujete v krušovickém pivovaru, jaký máte vztah k pivu? Nebo raději víno?

Jsem Čech, takže pivo mám rád. Jsem sice vyučený elektrikář, ale dělám už 25 let ve výrobě na filtraci a jak říkám, pivo si dám rád, ale hlavně s přáteli, aby byla pohoda. Krušovické je výborné, hlavně dvanáctka, ovšem přiznám se, že když někam jedu, dávám si jiné pivo, abych ochutnal. Co se vína týče, jednou nás zaměstnavatel poslal na víkend na jižní Moravu do Lednice a tam jsme pili víno jak se má, podle místních. Moc mi chutnalo. A zmíním i šampaňské, to mě naučil pít Zděnda Weiss, ten ho miluje, hlavně Bohemku (smích).

HRDINA OKRESU: Bez Dušana Šnobla by to v Pustovětech šlo jen těžko

Co potomci Adam a Kristýna, ti na fotbal či jiný sport nebyli?

Celkem ano. Kluka jsem dal do přípravky Lužné a pohybově vynikal. Pak ho fotbal přestal bavit, tak jsme ho nenutili. Když už byl doma moc na počítači, vzali jsme ho do Strašecí na hokejbal. Trenér de Fin se s ním nepáral, hned ho zapřáhl a Adamovi se tam začalo líbit, tak jsem rád.

A co Kristýna, prý je mistryní světa?

Fotbal by klidně hrála i ona, bavil ji a byla i šikovná, jenže od malička dělala aerobik. Začala v Rakovníku, pak přešla do Kladna. Ony totiž klub Sport Academy Kladno vedou moje sestřenice Proškovy a je to jeden z nejlepších klubů v republice. Kristýně se ohromně dařilo, vyhrála tam tituly mitra republiky, Evropy a dokonce světa. Pro nás to byl šok! Teď už jí je sedmnáct a během covidu si našla volejbal. Začali jsme tady u nás v Krušovicích, kde chodí hrát pravidelně jedna parta a teď už hraje za Rakovník a strašně ji to baví. To je to nejlepší, co můžete od dítěte slyšet.

Měl jste nějakého hráče, se který jste si na hřišti rozuměl opravdu dobře?

To je těžké, hrajeme kolektivní sport. A když to napíšu o jednom, druhý si bude myslet, že jsem na něj zapomněl. Pro mě byla vždycky hlavní dobrá parta. Ta byla třeba když jsem hrál doma v Lužné B třídu. Byli jsme druzí za Tatranem, po zápase jsme se sebrali a opravdu všichni šli na pivo. Pamatuji, že tam byla taková sranda, že kluci, co hráli ČFL za Rakovník jako Rosťa Hertl, Chadima a další, normálně přijížděli z Rakovníka za námi do Lužné a seděli s námi.

Drželi jste tedy spolu?

Přesně tak. Jednou jsme třeba hráli turnaj v Praze a oni tam už měli na Xaverově mistrák. Jeli jsme je povzbudit zhruba v patnácti lidech, a povedlo se nám udělat atmosféru. Kluci navíc vyhráli, takže byla i parádní děkovačka. Parta prostě podle mne k fotbalu patří a já ji vždycky potřeboval. Tak jako v Lužné fungovala také v Rakovníku s Petrem Šímou, bratry Kuklovými, Olšiakem, či Psohlavcem. Nebo na futsale, o kterém jsem už povídal.

Dostal jste někdy laso z jiného okresu?

Dostala se ke mně informace, že jsem měl kdysi jít do Viktorky Žižkov. To jsem byl mladý a Rakovník končil v divizi. Ale žádná oficiální nabídka nikdy nepřišla.

Je vám 47 a pořád vládnete nejlepším střelcům okresního přeboru. Jak se udržujete ve formě?

Staral jsem se o sebe, pořádná rozcvička, životospráva. Věděl jsem, co mám udělat, aby mohl hrát. Navíc v Rakovníku byly už za mne výborné podmínky pro regeneraci, vířivku perfektní maséry, třeba na Škulťáka (Škultétyho) se nedá zapomenout.

Plánujete konec kariéry, nebo je v nedohlednu?

Plánuji a možná to nebude až tak daleko. Já totiž už od mládí hraji kromě fotbalu také stolní tenis. Jsem ve Hředlích, kde je skvělá parta, zatímco na fotbale mi trochu smysl začíná chybět. Pro sebe už fotbal hrát nemusím. Během covidu mi překvapivě nescházel, pak mě sice zase chytil, ale chtěl bych něco předat mladým. A někdy vidím, že o to není moc zájem, což mě mrzí. A i proto nevím, jak to se mnou bude dál.