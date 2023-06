Dohrávka ani předehrávka fotbalové I. B třídy radost celkům z okresu Rakovník nepřinesla. Tatran Rakovník už v úterý padl s vedoucími Tuchoměřicemi hrozivě 1:12, ve čtvrtek pak Mšec prohrála na půdě béčka Hostouně 0:8. A kam na zajímavý fotbal o víkendu?

Fotbalový míč - ilustrační foto | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Pozornost je upřena na I. A třídu, kde je situace Nového Strašecí i SK Rakovník víc než napjatá. Strašečtí jsou na tom celkově mnohem hůř, když mají o pět bodů méně a ještě v sobotu hostí silný Milín (17). Rakovník se zachránit může, v neděli od 17 hodin ale bezpodmínečně musí přehrát doma poslední Králův Dvůr B.

V I. B třídě se zdá už delší čas osud tria Tatran Rakovník, Roztoky a Lubná zpečetěn, ale dokud je naděje, musí bojovat. Tatran přivítá už v pátek Braškov (18), v sobotu Roztoky jedou do Tuchoměřic a Lubná do Libušína. To jsou dva nejlepší celky tabulky… V sobotu dopoledne hostují pak Lány ve Lhotě (10:30) a v neděli se chystá derby Zavidov - Hředle (17).

O hodně jde také v okresním přeboru, kde se náskok vedoucích Mšeckých Žehrovic nad Janovem smrskl už jen na jediný bod. A bojuje se rovněž o záchranu.

Program

Sobota: Mšecké Žehrovice - Olešná (10), Jesenice - Městečko (13:30), Lužná - Janov (17), Kněževes - Zavidov (17).

Neděle: Pavlíkov - Senomaty (10), Čistá - Pustověty (14), Lišany - Řevničov (17).