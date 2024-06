Co bylo hlavní příčinou, že se až takhle nedařilo? Těch problémů se nakupilo více. Ať to byly zdravotní problémy nebo školní povinnosti. Kombinace těchto důvodů měla dopad i na tréninkovou docházku. Když netrénuješ, nemůžeš na hřišti předvést solidní výkon a být prospěšná týmu.

Letošní ročník divize byl kromě favorizovaného Hrádku velmi vyrovnaný. Vy ale sezonu nemůžete hodnotit jako vydařenou, že? Souhlasím, všechny týmy kromě Hrádku byly na stejné úrovni. Jarní část byla nejhorší, co jsem v Pavlíkově zažila. Pro mě osobně strašné zklamání. V některých utkáních jsme byly lepším týmem, ale výsledkově se to neprojevilo. Někdy chybělo štěstí, jindy zase byla důvodem laxnost holek.

Za devět zápasů nedokázaly žádné ze slušně rozehraného zápasů dotáhnout do vítězného konce a v lepším případě pouze remizovaly. Nakonec si nevydařeným jarem sice pohoršily pouze o jednu příčku, ale určitě mají co napravovat. Velkým pozitivem pavlíkovského fotbalu je zcela omlazený kádr, ve kterém je obrovský potenciál. Trenérka Veronika Bártová v rozhovoru potvrdila svůj konec u týmu.

Pohyby nastaly nečekaně i směrem ven…

Po prvním utkání Kája Čechová projevila zájem jít do rezervního týmu Sparty Praha, byť domluva před jarní částí zněla jinak. Nicméně citelnou ztrátu ve středu hřiště bravurně nahradila Eliška Řenčová. Velkou nepříjemností jsou zdravotní komplikace Báry Studené, která musela fotbal na několik měsíců odložit. Všichni ale věříme, že si co nevidět nazuje kopačky a bude prohánět útočnice soupeře.

Bylo nějaké kolo, kdy jste musela řešit personální problémy?

Někdy to byl opravdu problém dát holky dohromady, v jednom případě už jsem si myslela, že budu muset na hřiště. Pak přišlo období, kdy naše gólmanka byla několik týdnů nemocná. Nikča Hyková je naše jistota a je těžko nahraditelná. Naštěstí máme obojživelníci Šárku Krejčovou, která dokáže odehrát každý post na hřišti. Jen do obrany se jí s ohledem na vysoké riziko červené karty bojíme dávat.

Jarní část jste vedla ve spolupráci s Davidem Vejvodou, fotbalistou Sparta Lužná. Budete v tomto složení pokračovat i pro následující ročník?

Já jsem se rozhodla skončit, tudíž David bude pokračovat sám. Ale vím, jak těžké to je. Máme tedy domluvu, že pokud bude potřebovat pomoc, tak ho v tom nenechám. Vím, že pro holky a klub udělá maximum. David znal několik hráček a náš fotbal sledoval. Již nějakou dobu jsem k sobě hledala nějakého stejného blázna. Sám David projevil zájem a chtěl si vyzkoušet, jak nelehké je vést tolik žen. On sám hraje fotbal, to vítám, protože dá holkám zase jiný pohled na hru. Největší problém bude mít porozumět našemu ženskému myšlení a naučit se s nimi komunikovat, protože je to absolutně odlišné od mužského. Ale to už si myslím několikrát poznal. Ale věřím, že to zvládne a že mu zkušenější hráčky pomohou.

Přihláška pro další ročník je tedy odevzdaná? Vyjádřila se některá z hráček, že už nebude pokračovat?

Ano, přihlášku jsme odeslali. V tuto chvíli ale nemohu s jistotou říct, kdo bude a nebude pokračovat. Nevím, co holky v letní přípravě čeká, ale cíle a ambice jsou pochopitelně nejvyšší.

Chtěla byste závěrem něco dodat?

Určitě bych chtěla poděkovat všem fanouškům, rodinným příslušníkům, sponzorům a klubu za podporu, která se nám po celou sezonu dostávala. Věřím, že se uvidíme na startu nové sezony a společně budeme holky a celý klub SK Pavlíkov i nadále podporovat.