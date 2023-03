Po přestávce dovršil skvěle hrající Martin Zahradník hattrick a po vzoru slavné pohárky Pyšná princezna by se dalo říci, že ani tady se král zápasu převlečený za zahradníka hvězd nelekl a tkaničky na kopačkách nikomu nezavázal… Čtvrtý gól přidal Bobeš Mrština a vypadalo to na pořádný splachovák, ale pak přece jen Jedomělicím došlo a domácí se vrátili do hry. Po skvělém napadání Bechnera se prosadil A. Vitner a v závěru Sláma z pokutového kopu za ruku stanovil konečný účet na 2:4. A to ještě Hředle ke konci dost šancí zazdily.

Rakovník litoval zkažených šancí. "Měli jsme vyhrát," měl jasno trenér Vecka

„Ale byl to špatný výkon, hlavně v prvním poločase. Fotbal v chůzi, bez soubojů a zápalu se hrát nedá,“ zlobil se domácí trenér Jan Sklenář, podle něhož hůř tým v přípravě zatím nehrál. Nicméně za druhou půli už tolik neláteřil. „Až na úvodních pět minut byla hra zcela v naší režii, ale koncovka nás brzdila. Máme před sebou generálku a hráči i poslední příležitost mě přesvědčit, že právě oni budou ti, kteří naskočí v základní sestavě v prvním ostrém zápase,“ motivačně dodal Jan Sklenář.

Hostující opora Robert Nedvěd hrající po zápalu plic přiznal, že tak dobrý výkon ani výsledek nečekal. „Věděli jsme, že je při našem (ne)trénování je neuběháme, tak jsme hráli chytře zezadu. A dlouho to šlo, i když nás bylo jen jedenáct, a když se jeden z hráčů zranil, byla už převaha Hředel jasná. Ale dokud jsme mohli, bylo to fajn. Dáme ještě přátelák ve Švermově s Baníkem a půjdeme na to,“ těší se na mistráky Robert Nedvěd.

Radost vystřídal smutek, Strašecí přišlo o Lukáše Mrázka

Za jeho Sokol nastoupila jedna výrazná postava, playmaker Radek Duda z Knovíze. Osmačtyřicetiletý veterán, jehož kluk válí v ligovém dorostu SK Kladno, ale prý Jedo pouze vypomohl. „Já bych ho bral okamžitě, ale on je srdcem v Knovízi a srdcaři přece být musí,“ usmál se Nedvěd.

Nějaké změny však lídr okresu Kladno v kádru má. Pouští Martina Drbotu (asi do Vinařic), naopak se mu uzdravil Vojtěch Hora. „Na jaře si to budeme chtít hlavně užít a vyhrávat pro pohodu jako na podzim,“ dodal bývalý třetiligista, který si s mateřskými Jedomělicemi zahrál i A třídu a do loňského jara B třídu.