Fotbalové derby I. B třídy mezi spojeným celkem Mšece a Nového Strašecí proti Hředlím se odehraje v sobotu na hřišti ve Mšeci. A měl by být jedním z vrcholů programové nabídky víkendu na Rakovnicku.

Fotbalový míč - ilustrační foto | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Oba týmy začaly soutěž dobře a zatímco Mšec/NS vyhráli na Slavoji Kladno, Hředle otočily špatně se vyvíjející duel s Libušínem. Favoritem asi budou domácí, jejichž docela silný kádr však trápí rozsáhlá marodka. Disciplinárka jim však omilostnila Marka Hartmana, to je vzpruha. Hraje se v sobotu od 17 hodin.

Ve stejném sobotním čase hraje nejlepší klub okresu SK Rakovník na půdě Votic, zatímco Lány to o soutěž níž nebudou mít tak daleko, vyrazí pouze přes dvě vesnice na Velkou Dobrou. Nicméně zápas by to měl být moc pěkný, oba celky mají aktuálně na soupisce výborné fotbalisty.

Okresní přebor: První kolo bylo bohaté na góly, Janov drsně vyloupil Tatran

V neděli si zahraje poprvé v sezoně doma Zavidov a půjde po výhře na béčkem Hostouně. To má v podstatě souběh s áčkem, navíc je v Hostouni posvícení, povinnost tedy velí domácím urvat tři body.

Sobota 26. srpna

I. B třída: Mšec/Nové Strašecí - Hředle (hř. Mšec). Okresní přebor: Mš. Žehrovice - Lubná (10), Senomaty - Jesenice (10), Tn Rakovník - Zavidov B, Městečko - Lužná, Pustověty - Hředle B, Janov - Pavlíkov, Roztoky - Kněževes. III. třída: Kolešovice - Lišany (13:30), Slabce - Olešná (13:30),

Neděle 27. srpna

I. B třída: Zavidov - Hostouň B. III třída: Čistá - Rynholec (14), Chrášťany - Sýkořice, Pavlíkov B - Ruda, Řevničov - Oráčov.

Pokud není uvedeno jinak, začínají zápasy v 17 hodin.