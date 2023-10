Kam na fotbal: Rakovník čeká gigant, vyhrál už 34 zápasů v řadě!

O fotbalovou senzaci se v neděli musí pokusit borci SK Rakovník. Pokud by totiž v domácím duelu s Tuchoměřicemi byť jen bodovali, vzbudili by velký zájem. Jejich protivník totiž více než rok body neztratil, celkem to trvá 34 zápasů!

