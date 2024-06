Rakovník hostí Kralupy a zápas bude konfrontací dvou kvalitních týmů, z nichž každý sází na něco jiného. Domácí na mládí svých hráčů a rychlost, hosté zase hlavně na zkušenost, spousta jejich fotbalistů totiž prošla vyššími soutěžemi a brankáře Víška si mnozí pamatují i jeho rakovnického angažmá. Teoreticky může už Rakovník slavit postup do krajského přeboru, to by však jeho konkurent Tuchoměřice musel prohrát v pátek ve Vestci a Rakovničtí porazit Kralupy.

V okresním přeboru se stále ještě může stát, že sestoupí tři týmy, to v případě, že by nikdo nechtěl postit do kraje. A ta se Jesenice a také Senomaty a Roztoky pořád musí hodně snažit. I jejich duely tedy budou zajímavé.

Sobota 8. června

I. B třída: Hředle – Braškov. Okresní přebor: Zavidov B – Pustověty (10), Janov – Kněževes, Lužná – Roztoky, Jesenice – Městečko, Tn Rakovník - Senomaty. III. třída: Řevničov – Sýkořice (10).

Neděle 9. června

I. A třída: SK Rakovník – Kralupy. Okresní přebor: Lubná – Pavlíkov, Hředle B – Mš. Žehrovice. IV. třída: Senomaty B – Petrohrad (10).

Pokud není uvedeno jinak, začínají zápasy v 17 hodin.