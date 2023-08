Poprvé se na domácím hřišti předvedou fotbalisté SK Rakovník, ale nejen oni. O víkendu se do boje pustí už i účastníci I. B třídy a také okresních soutěží, které doznaly zajímavé změny.

Fotbalový míč - ilustrační foto | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Protože na jaře sestoupily z I. B třídy do okresního přeboru hned tři kluby, rozhodlo se vedení OFS Rakovník, že opět obnoví čtvrtou třídu, která se loni nehrála. Trojka bude dvanáctičlenná, čtyřka osmičlenná a po základní části bude hráče čekat ještě nadstavba, aby měli víc zápasů.

Ale zpátky k víkendové nabídce. Ta startuje už v pátek večer, kdy Tatran hosté u lesa Janov a je otázka, kdo je favoritem utkání. Rakovníku se sice nějací starší kluci vrátili, ale Janov byl loni druhý a hrál skvělý fotbal. Tatran moc nepřesvědčil ani v poháru v Pustovětech.

Hředle jako jediné z Rakovnika hrají v prvním kole I. B třídy doma. Hostí v minulém ročníku druhý Libušín, na jehož hřišti loni vyhráli, ale doma naopak padli. Výhodou domácích je oslabení Baníku. Jeho hrající trenér Veselý působí v divizi ve Slaném a tamní zápas bude mít předost. V trestu jsou opory Křenek a Maroušek.

Dušička je zpátky, Čistá zase řádí. Co další pohárové mače?

Zbylé celky začínají venku. Nejtěžší to bude mít asi Zavidov na půdě silného nováčka z Dobrovíze, kde hrají ex-rakovničáci Fajgl či Weiss. Lány hrají v Hostouni s béčkem. A spojený celek Mšece a Nového Strašecí v sobotu ráno na hřišti nováčka Slavoje Kladno, to bude hodně zajímavé i pro fanoušky, kteří to z Bubákova nemají na kladenské hlavní vlakové nádraží daleko.

Ze sobotního programu okresního přeboru vybereme třeba střet Lužná – Mšecké Žehrovice, tihle dva kohouti v minulé sezoně bojovali o první místo a na jejich čutanou se dalo dobře koukat.

Neděle patří nižším soutěžím a k večeru k SK Rakovník. Mladý tým v prvním kole příjemně šokoval výhrou v Podlesí, teď ho čekají vždycky silné Klecany.

Zmínit můžeme i mač v Lubné, kde hostují Roztoky a utkají se tedy dva celky, které loni hrály neúspěšně kraj. Zejména v Lubné se kluci těší, že po letech porážek budou sbírat výhry a dobrou náladu z fotbalu častěji než dosud.

Pátek 18. srpna

Okresní přebor: Tatran Rakovník – Janov (18)

Sobota 19. srpna

I. B třída: Hředle – Libušín. Okresní přebor: Zavidov B – Senomaty (10:00), Jesenice – Pustověty, Lužná – Mšecké Žehrovice, Kněževes – Pavlíkov.

Neděle 20. srpna

I. A třída: SK Rakovník – Klecany. Okresní přebor: Lubná – Roztoky, Hředle B – Městečko. III. třída: Ruda – Chrášťany (13:30), Oráčov – Olešná (13:30), Sýkořice – Čistá, Rynholec – Kolešovice, Lišany – Řevničov, Pavlíkov B – Slabce. IV. třída: Senomaty B – Kroučová (10:00), Petrohrad – Srbeč (13:30), Roztoky B – Kounov (13:30), Panoší Újezd – Šanov.

Pokud není uvedeno jinak, začínají zápasy v 17 hodin.