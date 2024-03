Fanoušci fotbalu po celém okrese se konečně dočkali, v sobotu a neděli startují i nižší soutěže včetně okresních. Na Rakovnicku tak má fanoušek jak v sobotu, tak v neděli hned několik dobrých nabídek, kam na fotbal vyrazit.

Fotbalový míč - ilustrační foto | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Nejsledovanějším klubem je SK Rakovník. Do jara vstoupil skvěle, dvěma výhrami, a v I. A třídě je už jen tři body za vedoucími Tuchoměřicemi, které před týdnem senzačně padly v Sedleci-Prčici. Rakovničtí hostí poslední Votice a pokud je nepodcení, měli by zapsat další tři body. To vše na stadionu, který se po zásadních úpravách stává stále příjemnějším stánkem.

Ale zajímavé zápasy se hrají také v sobotu. Hlavně v B třídě, kde v derby Hředle přivítají spojený celek Mšece a Nového Strašecí. Ten je sice mírným favoritem, ale domácí umí silné celky zejména doma potrápit.

O pár kilometrů jihozápadněji budou v podobné pozici jako Hředle také Lány. Soupeř z Velké Dobré má víc bodů, vzhledem k absencím Lánských i kvalitnější soupisku, ale domácím to na jejich hřišti většinou šlape, zatímco Doberští se na podzim venku trápili.

V okrese by mohl být zajímavý střet Lužné s Městečkem a pak zejména nedělní mač mezi Lubnou a Mšeckými Žehrovicemi.

Sobota 23. března

I. B třída: Hředle – Mšec/Nové Strašecí, Lány – Velká Dobrá. Okresní přebor: Zavidov B – Tatran Rakovník (10), Pavlíkov – Janov, Kněževes – Roztoky, Lužná – Městečko, Jesenice – Senomaty. III. třída: Olešná – Kolešovice (10).

Neděle 24. března

I. A třída: SK Rakovník – Votice. Okresní přebor: Hředle B – Pustověty (hř. Mutějovice), Lubná – Mš. Žehrovice. III. třída: Oráčov – Čistá (13:30), Lišany – Chrášťany, Rynholec – Pavlíkov B, Sýkořice - Ruda, Řevničov – Slabce.

Pokud není uvedeno jinak, začínají zápasy v 15:00 hodin.