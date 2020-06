V sobotu 13. června se hrají další přípravné zápasy, v nichž figurují celky z Rakovnicka. zatímco divizní Tatran Rakovník jede v sobotu do Dobříše, kde se od 10 hodin střetne s domácími, kteří se také zachránili v divizi bez boje, Nové Strašecí přivítá ve 14 hodin Zavidov.

Z fotbalového utkání I.B třídy Tatran Rakovník B - Zavidov (2:3) | Foto: Foto: Antonín Vydra

A pokud namítnete, že týmy s rozdílem dvou soutěží by spolu kvůli rozdílné výkonnosti hrát neměly, v tomhle případě to úplně neplatí. Zavidov je totiž jasnou jedničkou I. B třídy, zatímco Nové Strašecí bylo v nedohraném ročníku krajského přeboru na sestup. Zavidov také vyhrál vzájemný přípravný zápas před startem jarní části a teď to parta hrajícího kouče Jána Ducára bude chtít sokovi oplatit. Ducár to koneckonců dal jasně najevo při svém posledním rozhovoru pro Deník.