Sobota dopoledne, to je příležitost podpořit SK Rakovník v České fotbalové lize. Hostí Benešov, která má sice velkou kvalitu, ale neporazitelný není. "Pokud neuvěříme tomu, že můžeme porazit Benešov," nemáme v ČFL co hledat," má jasno tuniský kouč na lavičce SKR Mohamed Ben Hassen.

Odpoledne je možné vyrazit na derby B třídy mezi Lány a Zavidovem, oba celky jsou ve formě a bude to dobrý fotbal. Kdo by chtěl kousek za hranice okresu, může vyrazit s Novým Strašecím na Velkou Dobrou, po dálnici to bude jenom chvilka. Případně na kole přes Lodenici, Čelechovice, Kačici, K. Žehrovice nádraží a Doksy to už je trochu masivnější výlet, ale proč ne, má být hezky.

Důležitý mač zatím nulových mužstev okresního přeboru Městečko - Olešná povede David Svoboda. Snad bude v dobrém rozpoložení, jeho Tatran dopoledne hraje divizi v Brandýse.

V neděli hraje o sebevědomí a první výhru Lubná, loni si s Přítočnem poradila. Co letos? V okrese se střetnou béčka Zavidova a Tatranu, to bude poutavé!

Sobota 4. září:

ČFL: 10:15 SK Rakovník - Benešov. I. A třída: 17:00 Velká Dobrá - Nové Strašecí. I. B třída: 17:00 Lány - Zavidov. OP: 13:30 Roztoky - Hředle (Týče Jiří - Červený Jan), 17:00 Kněževes - Řevničov, Městečko - Olešná (Svoboda David), Lužná - Lišany (Týče Jiří), Senomaty - Jesenice (Červený Jan - Brejník Aleš). III. třída: 13:30 Slabce - Čistá (Vodrážka Tomáš - Brejník Aleš), Janov - Šanov (Strouhal Jiří).

Neděle 5. září:

I. B třída: 17:00 Lubná - V. Přítočno. OP: 10:00 Zavidov B - Tn Rakovník B (Vodrážka Tomáš, Brejník Aleš), 17:00 Rynholec - Pustověty. III. třída: 13:30 Petrohrad - Kolešovice (Vodrážka Tomáš - Brejník Aleš), Oráčov - Pavlíkov, 17:00 Sýkořice - Chrášťany (Týče Jiří), 17:00 Kroučová - Mšecké Žehrovice (Vodrážka). IV třída: 13:30 Ruda - Srbeč (Strouhal), 17:00 Hředle B - Senomaty B (hř. Mutějovice, Brejník Aleš), Panoší Újezd - Kounov (Strouhal).