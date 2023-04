Víkendový program fotbalových soutěží je o Velikonočních svátcích roztažen do tří dnů. Zejména na Kladensku a Berounsku se hraje už v pátek, na Rakovnicku až od soboty.

Na pomezí Kladenska a Kralupska je pátečním tahákem utkání ČFL mezi Velvary a dalším z lepších týmů celé soutěže Kolínem. Dopoledne se hraje i v nedalekém Slaném, kde domácí bojující o záchranu divize hostí v téměř derby Louny. Kladno a jeho okolí také láká pěknými duely. Áčko Kladna hostí Březovou, na kterou moc neumí a zápasy tradičně končí remízou. O kousek dál v Tuchlovicích bude hrát s domácími Beroun, ještě nedávno divizní, ale nyní mu hrozí pád do A třídy.

Z odpoledního programu vybíráme zápas béčka Hostouně se Zavidovem, konečně se totiž bude hrát v Hostouni na přírodním trávníku.

V sobotu se odehrají zajímavé konfrontace v I. B třídě. Libušín přivítá Lány a na jaře stoprocentní Švermov druhé Hředle.

Pátek 7. dubna

ČFL: Velvary - Kolín (11.00). Divize: SK Kladno - Březová (10.15), Slaný - Louny (10.30). KP: Tuchlovice - Beroun (11.00). I. A třída: SK Kladno B - Králův Dvůr B (15.00, hř. Unhošť), Slaný B - Vestec (16.30). I. B třída: Hostouň B - Zavidov (10.15). OP: Velké Přítočno - Vinařice (Nykl - Poncar, Volf).

Sobota 8. dubna

I. B třída: Libušín - Lány, Švermov - Hředle. OP: Slavoj Kladno - Klobuky (10.15, Kopiště - Pech, Krupka), Lidice - Smečno (Nový - Hnilička, Fiala), Družec - Hrdlív (Dachovský - Jirásek, Miláček), Jedomělice - Pozdeň (Poncar - Krupka, Němeček). III. třídy: Stochov - Braškov B (Hudera), Běleč - Hřebeč B (Pech), Buštěhrad - Bratronice (Kopiště), Blevice - Zvoleněves (13.30, Pech), Stehelčeves - Tuřany (Kalík), Zichovec - Neuměřice (Bázler), Žižice- Dubí (Volf). IV. třída: Černuc B - Kačice (Nykl).

Neděle 9. dubna

I. B třída: Vraný - Roztoky u Křivoklátu. OP: Černuc - Kročehlavy (Bázler - Hnilička, Miláček), Brandýsek - Zlonice (Kindl). III. třídy: Slavoj Kladno B - Kamenné Žehrovice (10.15, Čechovský), Tuchlovice B - Novo Kladno (13.30, Bázler), Velké Přítočno B - Slovan Kladno (Hudera), Libušín B - Velká Dobrá B (Paleček), Olovnice - Pchery (Kopiště), Dřetovice - Knovíz (Pech). IV. třída: Brandýsek B - Zákolany (13.30, Nový), Doksy B - Slatina (13.30, Hudera), Družec B - Hrdlív B (Kalík), Zichovec B - Pozdeň B (Nykl).

Berounsko:

Cábelíci hrají už v pátek, kdy hostí silnou Plzeň. Někteří odborníci tvrdí, že pokud bude Plzeň mít zájem postoupit s rezervou do druhé ligy, tak postoupí. Také Hořovice nastoupí doma už v pátek, na fotbal můžete zaskočit do Tlustice nebo na druhou stranu okresu do Tetína.

Nejbohatší zápasová nabídka je na Berounsku předepsána na neděli.

Pátek 7. dubna:

ČFL: Králův Dvůr - Plzeň B (10:30). Divize: Hořovice - Aritma Praha. I. B třída: Tlustice - Černolice (10:15). Okresní přebor: Tetín - Stašov (14:30).

Sobota 8. dubna:

I. A třída: Chlumec - Velká Dobrá. I. B třída: Neumětely - Lety. Okresní přebor: Nižbor - Všeradice, Žebrák - Beroun B. III. třída: Karlštejn - Tmaň (10:15), Újezd - Vysoký Újezd (13:30), Osek - Zadní Třebaň. IV. třída: Osov - Všeradice B (13:30), Cerhovice B - Rpety (13:30).

Neděle 9. dubna:

Okresní přebor: Cembrit - Hudlice (10:30), Nový Jáchymov - Zaječov, Trubín - Drozdov, Hořovice B - Chyňava. III. třída: Broumy - Praskolesy, Hýskov - Loděnice B, Lochovice - Hostomice. IV. třída: Chodouň - Chrustenice (10:15), Svatá - Zdice B (13:30), Nižbor B - Zdejcina (13:30), Tmaň B - Chyňava B (13:30), Neumětely B - Libomyšl (13:30), Osek B - Drozdov B (13:30), Žebrák B - Březová-Bzová (13:30).

Rakovnicko:

Na Rakovnicku je v sobotu na programu bitva Mšeckých Žehrovic s Janovem. Ten už je loni proháněl ve třetí třídě, zaskočí tentokrát lídra tabulky?

V neděli program nabídne dvě utkání B třídy, v nichž se pokusí složit reparát celky Tatranu Rakovníka (za propadák v Zavidově) a Mšec, jenž dokonce vůbec nedala dohromady tým na lídra tabulky Tuchoměřice.

Startuje už také třetí třída, třeba Rudu a Rynholec čeká malé derbíčko.

Sobota 8. dubna

Okresní přebor: Mšecké Žehrovice - Janov (10), Kněževes - Pustověty (13:30), Pavlíkov - Jesenice , Lužná - Čistá, Řevničov - Olešná. III. třída: Slabce - Oráčov (13:30), Kolešovice - Pavlíkov B (13:30).

Neděle 9. dubna

I. B třída: Tn. Rakovník - Lhota (10:30), Lubná - Mšec. Okresní přebor: Zavidov B - Městečko, Lišany - Senomaty. III. třída: Petrohrad - Šanov (13:30), Pan. Újezd - Senomaty B, Hředle B - Srbeč (hř. Mutějovice, 10:30), Roztoky B - Kounov (hř. Branov, 13:30), Ruda - Rynholec (13:30), Sýkořice - Kroučová (17).

Není-li uvedeno jinak, začíná se v 16.30 hodin.