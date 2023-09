Spojený celek Mšece a Nového Strašecí, i jeho sobotní sok Lány, patří ve fotbalové I. B třídě k tomu lepšímu, co soutěž nabízí. A protože to k sobě nemají daleko, bude jejich sobotní vzájemný zápas jednou z ozdob nadcházejícího fotbalového víkendu na Rakovnicku.

Možná by se vzhledem k blízkosti stadionů nabízelo víc domácí prostředí v Novém Strašecí, ale kluby se při spojení dohodly, že se bude domácí hřiště střídat a nyní je řada na Mšeci. Tam to budou mít Lány kousek dál, ale to je netrápí a stejně tak jsou optimistické při skladbě kádru, protože absentéři z minulých kol, což byly i základní články sestavy jako Petr, Kedroň, nebo Mušálek, by už měly hrát. Také druhá strana ale kádr hodně poleptaný zraněními plní. Třeba střelec Kučera i tvůrce hry Sklenka by už hrát měli. Je tedy na co se těšit.

Bohužel ve stejném čase bude fanoušky z rakovnické části okresu zajímat spíš bitva Tatranu Rakovník s Lubnou. Loni ještě v B třídě se děly při utkání i dost zlé krve, hlavně Lubná dostala tři červené (Kollár, Varyš a Němec) a domácí i díky tomu a přísné penaltě v poslední minutě vyrovnali na 2:2. Bude po roce vše zapomenuto?

Krasojízdu Kněževsi odnesly Pustověty. Tatran slavil v Lužné, přišlo 250 diváků!

Ještě nabízíme jedno nedělní lákadlo, SK Rakovník odpoledne vyzve na souboj v I. A třídě celek Kosoře. Za ten hrají někteří bývalí ligoví borci v čele s ex-slávistou Milanem Černým. Kosoř před pár dny vyhrála vysoko 8:2 ve Hředlích (pohár).

V SOBOTU 23. ZÁŘÍ

I. B třída A: 16.30 Mšec/N. Strašecí – Lány. Okresní přebor: 10:00 Pustověty – Pavlíkov, Zavidov B – Lužná, 16:30 Jesenice – Hředle B, Senomaty – Kněževes, Tatran Rakovník – Lubná, Janov – Mšecké Žehrovice, Městečko – Roztoky. III. třída: 13:30 Slabce – Kolešovice. IV. třída: 13:30 Srbeč – Kounov.

V NEDĚLI 24. ZÁŘÍ

I. A třída A: 16.30 SK Rakovník – Kosoř. III. třída: 13:30 Ruda – Lišany, 16:00 Chrášťany – Olešná, 16:30 Pavlíkov B – Oráčov, Sýkořice – Rynholec, Čistá – Řevničov. IV. třída: 10:00 Senomaty B – Panoší Újezd, 13:30 Šanov – Petrohrad, 16:30 Kroučová – Roztoky B.