Program víkendu tentokrát začne už v pátek, kdy Tatran přivítá v nahoře v Rakovníku Janov. V přeboru láká také duel Městečka se Hředlemi nebo nedělní mač Lišany Lužná.

Dojde také k nejdelšímu cestování roku: kluci ze Sýkořice pojedou ve třetí třídě do Petrohradu. A i když to nebude ten ruský, pořád to bude bratru 60 km, jestli se tedy chtějí vyhnout 300 zatáčkám přes Rakovník.

Pátek 6. září

Okresní přebor: Tatran Rakovník – Janov (17:30).

Sobota 7. září

Krajský přebor: SK Rakovník – Doksy. I. B třída: Lány – Libčice. Okresní přebor: Mš. Žehrovice – Pavlíkov (10), Kněževes – Senomaty (13), Městečko – Hředle, Roztoky – Pustověty, Jesenice - Zavidov. III. třída: Olešná – Kroučová (13:30). IV. třída: Kounov – Oráčov (10), Srbeč – Ruda (13:30).

Neděle 8. září:

I. B třída: Lubná – Braškov, Mšec/N. Strašecí – Králův Dvůr B (hř. N. Strašecí). Okresní přebor: Lišany – Lužná. III. třída: Šanov – Kolešovice (13:30), Rynholec – Řevničov, Pavlíkov B – Čistá, Chrášťany – Slabce, Sýkořice – Petrohrad. IV. třída: Senomaty B – Panoší Újezd, Lužná B – Roztoky B.

Pokud není uvedeno jinak, začínají zápasy v 17 hodin.