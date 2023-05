Další důležité záchranářské zápasy čekají o nadcházejícím víkendu fotbalové celky Nového Strašecí a SK Rakovník. Dva aktuálně největší kluby v okrese si zahrají jeden v sobotu a druhý v neděli, jak je tradicí.

Švermov (v tmavém) dominoval na hřišti Tatranu Rakovník a vyhrál tady 3:0. | Foto: Vladislav Lukáš

Jako první budou bojovat Strašečtí doma proti Vestci, což je jeden z nejlepších týmů v soutěži. Ale na jaře se Vestci tolik nevede a v Rakovníku nedávno jen remizoval. Právě Rakovničtí potřebují nutně body proti předposlední Velké Dobré, které se vůbec nedaří, ale naději pořád má. Bude to klasický zápas, v němž půjde vlastně o šest bodů.

Divácky atraktivní by mohla být dvě nedělní derby na různých koncích okresu. První se hraje směrem na Slánsko, ve Mšeci, kam míří Lány. Pro oba celky je tenhle duel speciální. To samé platí o duelu Lubná - Zavidov. Lubenští sice nebývají v pozici favorita, ale vždycky favorita trochu pozlobí. Záleží však i na tom, jak se dají dohromady poté, co v minulém kole jedenáct zdravých fotbalistů dohromady nedali.

Obrazem: Proti deseti povinné vítězství, druhý zápas už bez produktivity

Také okresní soutěže čeká pár vypjatých mačů. Velké sousedské derby čeká třeba Městečko a Pustověty.

Sobota 6. května

I. A třída: Nové Strašecí - Vestec. Okresní přebor: Janov - Olešná, Městečko - Pustověty (13:30), Řevničov - Senomaty, Mšecké Žehrovice - Čistá (10), Kněževes - Lužná. III. třída západ: Slabce - Kolešovice (13:30). III. třída východ: Kounov - Srbeč (10).

Neděle 7. května

I. A třída: SK Rakovník - Velká Dobrá. Okresní přebor: Zavidov B - Pavlíkov (10), Lišany - Jesenice. III. třída západ: Oráčov - Senomaty B (13:30), Chrášťany - Pavlíkov B, Petrohrad - Panoší Újezd (13:30). III. třída východ: Rynholec - Roztoky B, Sýkořice - Hředle B, Kroučová - Ruda.

Pokud není uvedeno jinak, začínají zápasy v 17 hodin.