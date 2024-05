V sobotu i neděli zajímavé zápasy na východní straně okresu, ale také jedna zajímavá bitva ve čtvrté třídě, to nabízí fotbalový víkend na Rakovnicku.

V Novém Strašecí přivítají neoblíbenou Velkou Dobrou a v meziokresním derby týmů ležících prakticky přímo na dálnici jsou favoritem domácí. V tabulce si stojí mnohem lépe a hosté hrají venku celou sezonu špatně.

Vedle v Lánech zase hostuje Slavoj Kladno, tam jde o záchranu B třídy oběma mužstvům.

V neděli se pokusí hráči Řevničova zastavit zatím ráznou cestu Lišan zpátky do okresního přeboru, pro Spartu je to poslední šance soka si přitáhnout. To o soutěž níž je prakticky jasné, že Šanov postoupí, jde však o to, zda se mu to povede už v tomto kole. Je blízko, stačí mu vyhrát v Senomatech.

Sobota 18. května

I. B třída: Mšec/N. Strašecí – Velká Dobrá (hř. N. Strašecí), Lány – Slavoj Kladno. Okresní přebor: Mšecké Žehrovice – Tatran Rakovník (10), Roztoky – Zavidov B, Pavlíkov – Jesenice, Kněževes – Hředle B, Pustověty – Janov, Městečko – Senomaty. III. třída: Olešná – Oráčov (10), Slabce – Pavlíkov B (13:30), Kolešovice – Rynholec (13:30), Čistá – Sýkořice (14). IV. třída: Kounov – Roztoky B (10).

Neděle 19. května

I. B třída: Zavidov – Vraný. Okresní přebor: Lubná – Lužná. III. třída: Řevničov – Lišany, Chrášťany – Ruda. IV. třída: Senomaty B – Šanov (10), Kroučová – Petrohrad, Panoší Újezd - Srbeč.

Pokud není uvedeno jinak, začínají zápasy v 17:00 hodin.