Fotbalové soutěže všech úrovní čeká o víkendu další podzimní dějství. Kde se bude hrát o mistrovské body?

Ilustrační foto | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

SK Rakovník nastoupí už v sobotu dopoledne k nedalekému derby v Králově Dvoře, který sice začal sezonu nešťastně s covidem, ale pak předvedl neuvěřitelnou jízdu vítězných zápasů a zamířil do čela tabulky. O to těžší to naopak poslední Rakovník bude mít. Ve stejnou dobu by se potřeboval konečně bodově chytit Tatran Rakovík, který hostí Chomutov Patrika Gedeona.