Nové Strašecí se v sobotu pokusí ukázat dobrou podzimní pohodu proti silným Klecanům. Protože tým koučů Ducára a Mrázka jede pak třikrát ven, výhra by se hodila, přece jen z A třídy bude sestupovat hromada mužstev a ani na předních příčkách tak celky nemohou být v klidu.

Ve stejné soutěži zatím paběrkuje SK Rakovník B a potřeboval by na hřišti stejně ohrožené Velké Dobré bodovat. Loni se mu to povedlo, jak to bude v sobotu odpoledne? Posily z áčka trochu rezerva využít může, protože první mužstvo hraje už dopoledne na Vyšehradu.

V sobotu bude zajímavý i duel v Lánech, kam přijede nováček B třídy Švermov.

Nejzajímavější B třída se pak hraje v neděli v Zavidově, který se pokusí ukázat vedoucí Hostouni, že také ještě nedávno hrál čelo tabulky a dobrý fotbal pořád umí.

A okres? Zajímávé střetnutí se hraje v Řevničově, kam na derby dorazí vedoucí Hředle. Roztoky také necestují daleko, jen kousek za křivoklátské Kolečko - tedy do Městečka. Výhrou nad Tatranem posílené Lišany pak zkusí zaskočit Kněževes, i když bude to oříšek…

V SOBOTU

F:NL: Vlašim – Vyškov (14:30)

ČFL A: Králův Dvůr – Vltavín (10:30), Povltavská FA – Admira Praha (10:30)

ČFL B: Ml. Boleslav B – Zápy (10:15), Velvary – Chlumec n. C. (14:30)

Divize A: Hořovice – Č. Budějovice B (10:30)

Divize B: Český Brod – Chomutov (14:30), Slaný – Dobříš (14:30), Neratovice – Aritma Praha (10:15)

Divize C: K. Hora – Benátky (10:15), Tochovice – Libiš (14:30), Horky – Hlinsko (14:30)

KP: Nespeky – Dobrovice, Klíčany – Velim (10:15), Vlašim B – Lhota (10:30), Kosoř – B. Poděbrady, Komárov – Poříčí n. S. (10:30)

I. A třída A: Doksy – Vestec, N. Strašecí – Klecany, Votice – Mníšek, Zdice – Sp. Příbram, Chlumec – Jíloviště, V. Dobrá – SK Rakovník B

I. A třída B: Rejšice – Pš. Mělník, Jesenice – Záryby, FC Mělník – Luštěnice

I. B třída A: V. Přítočno – Mšec, Lány – Švermov

I. B třída B: Kralupy – Velvary B (10:15), St. Boleslav – Líbeznice (10:15), Chotětov – Holubice, Radonice – Byšice, Lužec – Libčice, Hovorčovice – Kosmonosy B

I. B třída C: Pátek – Ostrá, Jíkev – Sadská, Bílé Podolí – Rožďalovice, Liblice – Býchory, Milovice – Žiželice

I. B třída D: Jílové – Olbramovice, Teplýšovice – Suchdol, Vyžlovka – Sázava (10:15), Kunice – Senohraby (10:15)

I. B třída E: Nová Ves p. Pl. – Čisovice (10:30), Jinočany – Tlustice, Rožmitál p. Tř. – Králův Dvůr B (10:30), Milín – Dobříš B

OP: 10:00 Pustověty - Tn. Rakovník B (Tvrz Marek - Kozák Lubomír, Jasanský Petr), 14:30 Olešná - Jesenice (Kozák Lubomír - Jasanský Petr, Dohnal Petr), 14:30 Řevničov - Hředle (Linhart Martin - Kvítek Michael, Tichý Martin), 14:30 Městečko - Roztoky (Hádek Jaroslav - Týče Jiří, Žemlička Josef), 14:30 Lužná - Zavidov B (Svoboda David - Strouhal Jiří, Holík Jan), 14:30 Lišany - Kněževes (Petřík Jan - Vyhnanovský Milan, Brejník Aleš).

III. třída: 10:00 Mšecké Žehrovice - Janov (Vodrážka Tomáš - Brejník Aleš, Tichý Martin), 10:00 Kolešovice - Čistá (Žemlička Josef), 12:15 Kroučová - Sýkořice (Tichý Martin), 13:30 Slabce - Oráčov (Polívka Zdeněk).

V NEDĚLI

ČFL A: Hostouň – Příbram B (14:30)

Divize C: Poříčany – Velké Hamry (14:30)

KP: Č. Brod B – Povltavská FA B, Nymburk – Tuchlovice, Lysá n. L. – Hřebeč

I. A třída A: Podlesí – Nelahozeves (10:30), Sedlec-Prčice – Libušín

I. A třída B: Čáslav B – Čelákovice, Mn. Hradiště – D. Bousov, Průhonice – Hlízov, Sokoleč – Sn Poděbrady, Divišov – Pěčice

I. B třída A: Zavidov – Hostouň B, Klobuky – Rudná, Slaný B – Kladno B, Jedomělice – Braškov, Lubná – Loděnice

I. B třída B: Velký Borek – Bakov n. J.

I. B třída C: Pečky – Semice, Městec Králové – Vrdy

I. B třída D: Kondrac – Uhl. Janovice, Miřetice – Říčany (12:30), Úvaly – Jevany

I. B třída E: Petrovice – Dal. Dušníky, Cerhovice – Lety, Sedlčany B – Černolice

OP: 14:30 Rynholec - Senomaty (Beneš Adam - Šefara Milan, Červený Jan).

III. třída: 10:00 Šanov - Pavlíkov (Žemlička), 13:30 Petrohrad - Chrášťany (Vodrážka Tomáš - Týče Jiří, Brejník Aleš).

IV. třída: 10:00 Kounov - Hředle B (Kozák Lubomír - Tichý Martin, Bohatý Petr).

Není-li v závorce uvedeno jinak, začínají zápasy v 15:30 hodin.