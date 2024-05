Fotbalové soutěže pomalu vstupují do rozhodujíc fáze dalšího ročníku, o to dramatičtější utkání se v některých soutěžích chystají. Rakovnicko nevyjímaje, dokonce sem přijede několik bývalých hvězd včetně ex-sparťanů.

V sobotu se hrají v okrese dvě B třídy a v obou půjde o hodně hlavně hostům. Vedoucí Dobrovíz bude ve Hředlích velkým favoritem, domácí totiž jarní část nezvládají a od sestupu je ochrání jedině zázrak. Do Nového Strašecí míří mužstvo jara - Libušín. Ten zatím poztrácel jen pět bodů, ale bubáci jsou na tom v tabulce lépe a naposledy na Braškově hráli velmi dobře a dřeli. Může to být hodně pěkný mač.

Tahákem okresního přeboru bude derbíčko mezi Pustověty a Městečkem. Kdo bude vrchním porybným u Rakovnického potoka, to se dozvíme v sobotu kolem sedmé večer, kdy bude zápas vrcholit.

Neděle, to je další důležitý zápas SK Rakovník, který bojuje o postup do krajského přeboru, ale hostí na jaře výbornou Příbram. Ta má v sestavě bývalé výborné ligové borce Miroslava Slepičku, Tomáše Zápotočného nebo Daniela Tarczala (první dva dokonce kopali za Spartu) a pro Rakovník to bude opravdu velmi těžký zápas. Přijďte kluky povzbudit!

Ve IV. třídě je už Šanov po výhře nad Petrohradem blizounko postupu do třetí třídy. Má náskok devíti bodů a teoreticky by mohl slavit už o víkendu, pokud vyhraje a Petrohrad prohraje. Každopádně Šanov už těžko o postup přijde.

SOBOTA 11. KVĚTNA

I. B třída: Hředle – Dobrovíz, Mšec/Nové Strašecí – Libušín (hř. N. Strašecí). Okresní přebor: Zavidov B - Pavlíkov (10), Tatran Rakovník - Roztoky (10), Jesenice - Kněževes, Janov - Lužná, Pustověty - Městečko. III. třída: Olešná - Slabce (10). IV. třída: Srbeč - Kounov (13:30).

NEDĚLE 12. KVĚTNA

I. A třída: Rakovník – Sp. Příbram. Okresní přebor: Senomaty - Mšecké Žehrovice (10), Hředle B - Lubná. III. třída: Oráčov - Řevničov (13:30), Ruda - Pavlíkov (13:30), Lišany - Kolešovice, Rynholec - Čistá, Sýkořice - Chrášťany. IV. třída: Petrohrad - Senomaty B (13:30), Kroučová - Šanov, Panoší Újezd - Roztoky B.

Pokud není uvedeno jinak začínají zápasy v 17 hodin.