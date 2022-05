První branku nechal Radku Šnajdrovi, ale pak už se Radek Pokorný rozjel a ještě do pauzy stihl čistý hattrick. Třetí trefa byla ale kuriózní a smál se jí i střelec sám. „Já ten gól totiž ani neviděl! Faulovali mě ve vápně a jak jsem padal, ještě jsem do balonu píchl bodýlkem. Myslel jsem, že to gólman bude mít, ale podle zvuků okolo jsme poznal, že se mu zákrok asi nepovedl,“ popisoval Radek Pokorný.

Nakonec stihl šest branek, chvilku se dokonce zdálo, že sedm. Nicméně jedna nakonec patřila jeho bratrovi Michalovi, jinak brankáři. Pro něj byla první v sezoně, ale ani Radek není zvyklý na takové přísuny. „Za svou kariéru jsem tolikrát za zápas neskóroval, to vím,“ smál se.

Dnes čtyřiačtyřicetiletý Radek pochází z Lubné a tam hrál až do dorostu. A protože byl šikovný, vyhlédla si ho do chlapů Lužná. Už měl podepsány přestupní lísky, když se zjevil s novými rakovnický kardinál Richelieu - David Svoboda z Tatranu. „Umluvil mě a bylo z toho sedmnáct většinou moc pěkných let v Tatranu. Musím říci, že v Lužné to vzali sportovně, a proto jsem se tam také po letech vrátil, cítil jsem to jako dluh. Občas do mě sice rýpl můj kamarád Jirka Pavlíček, se kterým jsem dělával ve spořitelně, že prý má ty lístky pořád schované ve stole, ale to byla jen legrace,“ vzpomíná.

KANONÝR DENÍKU: Kučera se po horkém přestupu chytil dvěma hattricky

Radek Pokorný je mužem postupů, v kariéře se mu mu jich povedlo skutečně mnoho. Ty první s Tatranem, kam přišel do B třídy. Mužstvo postupně vykopalo A třídu a pak i krajský přebor, který měl tehdy podle Pokorného tak výbornou kvalitu, jako dnes ČFL. Když se v roce 2017 vrátil podle slibu do Lužné, zase z toho byl postup a Radek musel změnit dres.

Ptáte se, proč musel? „Když jsem končil v Tatranu, tak kvůli tomu, abych už nemusel jezdit po kraji. Bylo by hloupé, abych názor po jediné sezoně měnil,“ ukazuje cestu, jak zůstat férovým klukem.

Díky tomu si ještě zahrál rok za mateřskou Lubnou a pomohl jí dalším postupem, do okresu. Pak už mohl zpátky do Lužné, která mezitím sestoupila.

Když si má vybavit nejpěknější momenty kariéry, zase se vrací myšlenkami na Tatran. Na dobrou partu, na zázemí, na celý areál. „Na to se dobře zvykalo… Bohužel dneska moje oči pláčou, když to vidím. Dokonce mi volali, abych jim ještě pomohl jako hráč či jako trenér, ale odmítl jsem. V Tatranu jsem byl rád, nicméně svoje už jsem tam odsloužil, teď ať to vezmou mladší.“

KANONÝR DENÍKU: Srdce nechal v SK, proto Kalaš Tatran odmítl

Rovněž nejdůležitější gól kariéry dal prý v dresu Tatranu, bylo to při dohrávce s Tuchoměřicemi, která se hrála na umělce pražského Veleslavína. Rozhodčí tam tehdy byl na Rakovničáky přísný, přesto drželi remízu. „Já rád střílím z dálky a tehdy jsem to tam zkusil. Letělo to někam na tribunu a asi je vám jasné, co jsem od tamních fanoušků musel vyslechnout. Abych se na to vykašlal, to bylo to nejslušnější. Jenže přišla poslední minuta, Petr Kučera mě našel na malém vápně a já trefil šibenici. Prožil jsem tehdy nejen já asi největší emoce v kariéře,“ zasní se.

Užil si také fotbalový smutek, prý hlavně v dobách, když ho na trávník nepustila zranění. Měl jich poměrně dost, ale teď je v pořádku a končit kariéru ještě nehodlá. Nemohl by totiž splnit svou poslední vekou výzvu, zahrát si se synem. „Máme v Lužné dorost, jsou tam šikovní kluci. A tak jim chci trochu pomoci všem, ne jen mému synovi. Nicméně je mu šestnáct a rád bych si s ním aspoň chvíli zahrál,“ zasní se muž, jenž si při fotbale čistí hlavu.

„V tom je náš sport dokonalý.“

KANONÝR DENÍKU: Čtyřicet víkendových kilometrů vícebojaře Vodrážky