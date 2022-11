První gól byl skutečně šťastný. Horvát naběhl na přední tyč na centr a jak se otáčel, trefila ho meruna do zad. Netuše, co se děje, ubezpečilo ho okolí křikem magického slůvka GÓL!, co se mu povedlo.

Jestli měl u první trefy štěstíčko, druhou si vysloužil poctivým sledováním míče. Pas Štillera na Sekyru byl sice dlouhý, ale gólman Lišan Řepka zůstal moc dlouho na čáře a Horvát zkusil sprint. Nakonec byl u balonu o kousek dříve než Řepka, obešel ho a pohodlně zavěsil.

„Na konci domácí zahráli rukou a rozhodčí pískl penaltu. Požádal jsem kluky, zda bych mohl jít, že bych rád dovršil svůj první hattrick v Zavidově. Byli pro a já jim za to moc děkuji,“ chválil spolubojovníky, kteří mu exekuci povolili i proto, že zápas odmakal jako motorová myš. „Je fakt, že mě to bavilo. Už před zápasem jsem měl tušení, že to bude dobré, byl jsem hodně natěšený. A myslí, že tenhle hattrick mě zase o něco posune,“ říká dvacetiletý mladík.

Co ho budou tři branky stát do klubové kasy, to zatím netuší. Přece jen hattrick v Zavidově ještě nedal. „Oni mi to kluci dají vědět, jestli se kupuje flaška nebo něco jiného,“ usmívá se.

Martina Horváta kdysi fotbal nechytil. Kluk z Pšovlk zkusil štěstí na SK Rakovník, ale brzy odešel a měl pauzu až do žáků, kdy ho zlanařil do Kněževsi jeho kamarád Tomáš Sejpka.

Mezi chmelnicemi strávil několik mládežnických let, než ho společně s dalšími borci neodlákal Tatran Rakovník s trenérem Roušavým. Také tam vydržel pár let a po odchodu do Oráčova (protože chtěl už hrát za muže) se ještě jednou vrátil. „To měl Tatran potíže s dorosty, tak jsem jim ještě krátce pomohl, ale už mě to skutečně táhlo spíš do mužů,“ vysvětluje.

Ani Oráčov však mladý talent neudržel. Nějakou dobu se to dařilo, ale letos Horvát kývl Zavidovu, jenž projevoval zájem už delší čas. „Lákali mě, ale mě se v Oráčově líbilo. Nakonec mě přemluvili, přece jen je to o soutěž výš, a byla a šance se dostat i do áčka, které hraje v kraji. Takže motivace, která je pro mne důležitá,“ vypráví a dodává, že pár šancí v áčku už jako střídající hráč dostal a věří, že jich bude víc.

V Zavidově totiž našel výborné trenéry, kteří vědí, jak ně něj. „Hodně mě povzbuzují, že se ještě mohu hodně zlepšit. Je fakt, že mi je teprve dvacet, takže ještě mohu něco dokázat. Určitě se o to pokusím,“ dodává zajímavý zavidovský prospekt.

