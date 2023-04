Kdo zná příběh legendárního gólmana Ivo Viktora, který v roce 1966 čelil čerstvým mistrům světa Anglii v jejich chrámu ve Wembley a vychytal tam nulu, mohl by ho přirovnat právě k tomu, co Radek Zach předvedl v Podlesí. Mrskal s sebou jako tehdy mladičký československý hrdina, pomáhali mu spoluhráči, ale také branková konstrukce a vůbec všichni svatí. „Ale bylo úžasný, co všechno pochytal,“ shodli se předseda klubu Miroslav Jirásek, kouč Petr Vecka a z pozice diváka i rakovnická trenérská legenda Radim Suchánek.

A vlastně všichni ostatní aktéři zápasu, který Rakovník vyhrál 1:0 a je mu v tabulce I. A třídy zase o něco lépe.

„Musel jsem klukům něco vrátit za ty předešlé čtyři zápasy, kdy jsem si skoro nesáhl na míč,“ začal skromně zkušený gólman, který se v bráně cítil každým zákrokem lépe. Kdyby ho nebylo, vedlo Podlesí v půli 5:0. „Bylo to hodně o štěstí. Výrazně mi pomohli kluci v obraně, spoustu toho zblokovali, několikrát to za mnou cinkalo na tyč i břevno. A něco jsem i chytil, dařilo se mi. Hlavně to teď potvrdit proti Slanému, neuspokojit se,“ varuje dopředu.

Takový zápas už jednou zažil. To když před téměř čtyřmi lety zaskočil v zápase ČFL proti elitnímu celku Domažlic a také tehdy byl neprůstřelný. SKR tedy slavně vyhrál gólem Jana Severina z první minuty 1:0. „Měl jsem v pátek během zápasu podobné pocity, i tenkrát s Domažlicemi mi všechno vycházelo a míč mě trefoval. Když na ty Domažlice vzpomínám, byl to asi nejlepší fotbalový zážitek mojí kariéry,“ uculuje se.

Zajímavé je, že Radek Zach už vlastně v klubu ani neměl být. Vedení SK počítalo na post jedničky s Tomášem Peškem, záda mu měl krýt Adam Dunaj, a Zach upekl svůj přestup do Zavidova. Tam gólmana potřebovali jako sůl.

„Byli jsme dohodnutí, já udělal se Zavidovem i celou zimní přípravu. Jenže přišla rakovnická generálka, Tomáš (Pešek) se zranil a vedení SK mi naznačilo, že mě prostě pustit nemohou. Nechtěl jsem dělat zle a dohodli jsme se, že odchod odložím a že pomohu. Pro Rakovník je důležité, aby se zachránil, je to náš hlavní cíl,“ říká brankář, ale jak to bude v létě, to aktuálně neřeší.

Třicetiletý gólman se už nikam netlačí. Přece jen něco dokázal, ač není vysoké postavy, tak to dotáhl až do třetí ligy a odchytal tady i opravdu báječné zápasy. „Žádné velké ambice už nemám, i když pokud by se ozval někdo z vyšší soutěže, tak bych o tom popřemýšlel. Ale přeci jen už je mi třicet, s přítelkyní máme krásnou tříletou holčičku, takže priorita je být hlavně zdravý a více času trávit s rodinou,“ dodal Radek Zach.

Kanonýr víkendu a komu se to označení nezdá, tak prostě fotbalový hrdina rakovnických Velikonoc.