Filip není fotbalista, to je potřeba říci. Od malička hraje hokej, nejdřív jako Neratovičák v Mělníku, po přestěhování rodiny do Městečka hrál za mládež Kladna. Nyní působí devatenáctiletý útočník v Rakovníku, ale fotbal si jde rád zahrát.

„Spoluhráč ze Sýkořic Vojta Hříbal mě nalákal, ať si s nimi jdu kopnout, tak jsem to zkusil a chytilo mě to. Prioritou je dál hokej, ale fotbal si v dobré partě užiju rád,“ říká borec, který se v posledním zápase „zabejčil“ a svůj výkon stupňoval. „Nikdy jsme nebyl fotbalový střelec, a v první půli to byla fakt hrůza, netrefoval jsem to, a když ano, tak do bufetu,“ smál ses tím, že po pauze se to otočilo a najednou byl gól pomalu ze všeho, do čeho kopl. „Aspoň kluky trochu přešel smích,“ vrátil kamarádům uštěpačné průpovídky.

Na to, že hraje jen jeden rok, už se kolem něj začíná točit jiný klub. Zkušení borci Městečka ho prý naťukli, podle nich by měl hrát doma a ne u sousedů. Ale Filip Bulva žádný velký fotbalový přestup nechystá. „Zůstanu, kde jsem. V Sýkořicích jsem si zvykl, jsou tu fajn lidé, nic měnit nebudu,“ má jasno.

V hokeji má přestupů trochu víc, ale jsou vynucené. Z Mělníka do Kladna kvůli zmíněnému stěhování rodiny. A přestože se mu v dorostu Rytířů a hlavně potom v dresu juniorů PZ Kladno dařilo, do ligového áčka bylo přece jen daleko. „V dorostu jsme si to nějak odehrál, ale v PZ jsme měli dobrý tým a bylo to lepší. Ten rok jsme vyhrál i bodování celé soutěže,“ připomíná 62 kanadských bodů.

Také proto si ho všimli funkcionáři HC Rakovník a nalákali ho do krajského přeboru. Dohled nad ním má kouč Petr Tatíček, jenž ho z Kladna také znal. „První sezona v mužích nebyl úplně snadná, možná jsme čekal i trochu víc (25 kanadských bodů), ale přece jen potřeba nasbírat nějaké zkušenosti,“ uvědomuje si a věří, že v příští sezoně Rakovník bude hrát skvěle nejen základní část krajské ligy, ale také play-off, které se mu vůbec nepovedlo. „Tohle bolelo, bylo to velké zklamání pro všechny. Nicméně už víme, kde jsme udělali chyby a jak je odstranit. Příští rok to bude lepší,“ uzavřel Filip Bulva.