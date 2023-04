V úvodním jarním kole okresního přeboru nastřílel Ondřej Polcar do sítě poslední Čisté hattrick za 39 minut, a tak jsme ho vyhlásili vítězem rubriky Kanonýr Deníku. Nic na tom nemění ani hráčovo přiznání, že vlastně dal góly jen dva. "Musím se přiznat, že se o hattrick nejednalo. První gól vstřelil Jan Jiroušek, ale rozhodčí nejspíše z mé radosti usoudil, že jsem gól dal já, a tak ho napsal mně," usmál se devatenáctiletý borec Pavlíkova.

Kanonýr Deníku - pavlíkovský Ondřej Polcar (druhý zleva). | Foto: Alžběta Brabcová

Jeho tým vedl na hřišti posledního celku tabulky brzy 4:0, ale pak se kulomet zasekl. Pavlíkovští podle Polcara sundali nohy z plynu. "Na domácích bylo vidět, že nevydrželi fyzicky a my jsme neměli zapotřebí někam se hnát, proto se druhý poločas spíše dohrával," přiblížil talentovaný syn duše pavlíkovského fotbalu Lukáše Polcara.

Loni jeho tým bojoval s Janovem a právě s Čistou o postup do přeboru, ale v téhle sezoně čistečtí tak nebezpeční nejsou. Přes její poslední místo však Pavlíkov nehodlal moc podcenit jako třeba Češi kvalifikační duel v Moldavsku. "Čisté se v sezoně moc nedaří, je patrný odchod jejich nejlepšího střelce Dušičky, to ale neznamená, že jsme šli do zápasu s pocitem jistoty, protože každý zápas je jiný. Stejně tak jsme nevěděli, kolik toho soupeř dal zimní přípravě a zda nějak posílil," nastínil plány hostujícího celku Polcar.

Sám přiznává, že Pavlíkov zažil už lepší zimní přípravy, tahle se prý moc nepovedla. "Čekali jsme od toho daleko více. Byli zde hráči, kteří takřka nevynechali trénink, jiní do toho nedali tolik, kolik se očekávalo, ale bohužel zde byli i tací, kteří si za celou přípravu nenašli čas ani na jeden trénink. V přípravných zápasech se nám také příliš nedařilo," hlásí mladík, jehož čeká letos maturita, a tak se nesoustředí jen na fotbal, ale také na učení.

S fotbalem kdysi začínal právě v Pavlíkově už v pěti letech. Pochopitelně u jeho prvních krůčků na trávníků stál už zmíněný Lukáš Polcar, jeho táta, který si piplal poctivě přípravku až do nynějška. "Táta přípravku v Pavlíkově zakládal, a já pod ním prošel všemi mládežnickými kategoriemi až do družstva mužů. Po celou dobu jsme měli v klubu dobrou partu, proto jsem neměl nikdy důvod a potřebu odejít, i když se nějaké nabídky objevily," vysvětluje, proč nikdy nezměnil dres.

Po euforickém postupu loni na jaře měl Pavlíkov velké plány i pro nový ročník, jenže v okresním přeboru už na podzim párkrát docela narazil. Nyní tak myslí hlavně na to, aby na jaře předváděl dobrý fotbal pro sebe i pro fanoušky. "Před sezonou jsme měli všichni trochu jinou představu, bohužel se nám podzim moc nevydařil, a tak nám nezbývá nic jiného než se na jaře poprat o co nejvyšší příčky," říká Polcar junior, ale je přesvědčený, že Pavlíkov má celkem mladý tým s velkým potenciálem. "Věřím, že pokud dokážeme tým udržet, nasbírat dostatečné fotbalové zkušenosti a všichni budou chtít udělat pro tým něco navíc, tak se může v budoucnu Pavlíkov opět podívat i do krajských soutěží," hlásí.

A dokdy by chtěl fotbal kopat, vydrží stejně dlouho jako jeho táta? "Nejraději bych zvládl aspoň o sezonu déle než on, ale už teď vím, že to nebude nic jednoduchého, protože nasazuje laťku dost vysoko," dodal Ondřej Polcar, Kanonýr Deníku.