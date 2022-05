Proti Slabcům jste řídil výhru svého týmu téměř čistým hattrickem, jaký to byl zápas? Do zápasu jsem se zapojil až ve druhé půlce. Zápas byl vyrovnaný a jsem rád, že jsem pomohl k výhře.

Měl jste i další šance?

Ano, nějaké příležitosti jsem ještě měl. Něco jsem neproměnil, snažil jsem se nahrávat do koncovky spoluhráčům.

Jak vůbec hodnotíte postavení Českého lva v aktuální tabulce, nemáte na víc?

Za páté místo v tabulce jsem rád. Na vyšší postavení to určitě nevidím.

Jaroslav Daniš, kanonýr Českého lva KolešoviceZdroj: archiv J. DanišeNastřílel jste 17 branek a patříte k elitním kanonýrům soutěže, ještě byste mohl zaútočit na druhé místo, je to reálné?

Za další góly budu určitě rád, nehledě na tabulku střelců. I když na druhé místo moc branek zatím nechybí.

Naopak nedostižitelným je Dušička z Čisté, co říkáte jeho 43 gólům?

43 gólů je určitě parádní výkon !

Také ve vašem týmu máte střeleckého konkurenta, Václav Zuska má aktuálně o tři branky méně. Vyhlásili jste nějakou interní soutěž, kdo bude na konci ročníku lepší?

Vašek Zuska je dobrý hráč, se kterým si na hřišti snažíme navzájem pomoct, nějak nekoukáme kdo dá góly, ale hlavně aby je někdo z nás dal. Nemáme mezi sebou ani žádnou sázku, ale každopádně se ten lepší určitě na konci sezóny ozve.

Jak se vůbec fotbalově žije v Kolešovicích? Chodí hráči, diváci? Je to tradiční fotbalová obec, žije to tam fotbalem?

Bohužel šla laťka dost dolů, jak výkonem u mě, na který byli všichni zvyklí, tak i výkonem ostatních. Hodně chybí Daniel Polánek, který se často potýká se zraněními. Kluci se poslední dobou schází na tréninky v hojném počtu. Bohužel beze mně, já je nestíhám. Diváci chodí ve velmi malém počtu než bych si představoval nebo spíš než tomu bylo v dřívější době.

Napište něco o sobě z fotbalové minulosti: kde jste začínal, kde všude hrál, na co rád vzpomínáte, na koho rád vzpomínáte?

Začínal jsem a hraju v Kolešovicích a jediná změna která byla ,bylo krátké hostování v Pustovětech. Rád vzpomínám na časy strávené v žácích i dorostu v Kolešovicích. S kluky, se kterými bych si představoval ještě hrát. Vzpomínám na trenéra z žáků pana Sachra, neměli jsme to s ním po fyzické stránce jednoduché a on s námi po psychické (smích).

Co vás baví kromě fotbalu? A máte už rodinu, případně už nějakého malého fotbalistu, který by šel v tátových stopách?

K fotbalu mám práci, která mě hodně vytěžuje, zároveň mě ale i dost baví. Všechen volný čas věnuji rodině. Děti mám dvě, kluka a holku. Syna fotbal baví, tak se těším že si spolu jednou zahrajeme.

A ještě tip: kdo postoupí do okresu?

Doufám, že Mšecké Žehrovice (úsměv).

Jaroslav Daniš, kanonýr Českého lva KolešoviceZdroj: Lukáš Illberg

KANONÝR DENÍKU: Střelecký čaroděj Dušička velebí v Čisté hlavně partu