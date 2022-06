Kapka čeká placení do klubové kasy, i když přesnou částku neprozradil. "Sazebník má na starosti Kuba Kučera a určitě na mne nezapomene," usmála se opora Mšece.

S fotbalem ale začínal Kapek o kousek dál v Novém Strašecí. Byl šikovný, a tak si ho vybraly do dorostu tehdy ještě silné Blšany, ale ke konci dorostenecké kategorie se vrátil do okresu Rakovník a hrál za SKR.

Tam také odkopal svou první sezonu v mužích pod trenérem Radimem Suchánkem, ale pak vzal nabídku Sokola Vraný. Ambiciózní klub ze Slánska to dotáhl až do krajského přeboru, ovšem Kapek tam vydržel jedinou sezonu a opět si na něj vzpomněl jeho osudový kouč Radim Suchánek. Už seděl na lavičce Nového Strašecí, kam Kapka přetáhl a hráč tam pak strávil sedm let. "Nejlepší byl asi začátek. Dařilo se nám, postoupili jsme do divize a po každém zápase jsme zůstávali sedět. Parta tam tehdy byla výborná," rád vzpomíná na hezké roky u bubáků.

Před třemi lety ale přestoupil do Mšece, kde bydlí a je také spokojen, i když fotbalu si v tomhle období nikdo moc neužil, hlavně kvůli covidu. "Partu máme také dobrou, na B třídu si myslím, že máme i slušný tým a mohli jsme uhrát víc bodů. Některé zápasy jsme odehráli dobře, ale nezvládli jsme především koncovku," dodal Jiří Kapek.

