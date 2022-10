Radek Konvalinka odehrál v Senomatech skutečně skvělé utkání a přes svoje příjmení domácím rozhodně vůbec nevoněl. Vše odstartoval krásný první gól, když mu kapitán Melč pěkně nahrál, střelec si pustil merunu na prsa a do běhu a pak už obránci neměli nárok ho čapnout. „Dařilo se mi, ale hlavně celému týmu, je to přece zásluha všech, včetně mých gólů. Vyhrát takhle v Senomatech, které hrají skutečně dobrý fotbal, to je skvělý výsledek,“ raduje se Konvalinka, jehož teď čeká nákup basičky Bakaláře, taková je taxa nekompromisní janovské kabiny pro čtyřbrankového bombera.

Ten ale jedním dechem dodává, že parta je v klubu ohromná. „Držíme pohromadě, nenadáváme si, povzbuzujeme se. Možná i proto hrajeme jako nováček tak dobře a snad nám to vydrží dál,“ přeje si aktuálně nejlepší střelec přeboru se třinácti přesnými trefami.

Konvalinka pochází z Nesuchyně, nicméně fotbal nezačal hrát na Rakovnicku, ale na sousedním Lounsku – v Domoušicích. Tam ho dostala sestra. „Chodila s brankářem, který tam tehdy chytal za áčko, tak jsem šel tam. Ale když mi bylo deset, přešel jsem už do Mutějovic, kde jsem si později krátce stihl zahrát i B třídu chlapů. Když tam klub končil, oslovil mě Láďa Dušek, dneska asistent trenéra Janova pana Amlera. Tak jsem šel,“ popisuje svou fotbalovou cestu.

Přiznává, že jeho snem bylo kdysi být slavným fotbalistou. To už se mu asi nesplní, i když slavný aktuálně vlastně je, a je fuk že jen na Rakovnicku. Třeba udělá s nadějným týmem Janova ještě díru do světa, šikovný a rychlý je dost a kopat umí také parádně. Jeho nedávný zásah nůžkami do sítě Mšeckých Žehrovic by se hodil i do televizních šotů.

