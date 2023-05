V poslední době Janovští využívali Marka Bradáče spíš ve středu zálohy. Jenže před zápasem s Městečkem měl tým personální problém, a to hlavně v obraně. A tak došlo k přeskupení a jeden z útočníků Václav Zuska musel na stopera. To byla šance, aby se Bradáč vrátil do útoku, kde je dobře sehraný Radkem Konvalinkou. „Umíme spolu hrát, to je fakt, víme o sobě perfektně. Právě Radek mi připravil první branku, ta byla prakticky do prázdné. Za ostatní musím poděkovat mužstvu, je to zásluha všech,“ děkoval Bradáč kamarádům.

Další góly? Už padly hlavně díky Bradáčovu důrazu, dravosti a tahu na bránu. Zkušený tým Městečka ho nestíhal bránit a odjel s nečekaně vysokou porážkou. „Měli jsme k nim respekt, ale hlavně jsme teď doma dvakrát po sobě prohráli a chtěli to zlomit,“ popisuje Bradáč cíl janovských borců.

Marek Bradáč začínal v fotbalem mezi osmým a devátým rokem. Z jeho rodné Nesuchyně ho táta vozil na SK Rakovník, ale tam se tehdy moc necítil. „Možná jsem měl nějaký potenciál, ale tam se ještě nerozvinul. Zkoušel jsem to chvíli na Tatranu, pak jsem se ještě jednou vrátil na SK, ale nejvíc mi pak pomohl přechod do Hředel. Tam jsem získal skvělé zkušenosti, nechali mě hrát a já se zlepšoval,“ chválil klub z Poddžbánska.

Stejně dobře si vedl po přechodu do sousedních Mutějovic, kde tehdejší dorostenec nakoukl i do mužů, takže má starty v krajské B třídě. „Mutějovice mne také bavily, bylo to tam fajn a byla to další parádní zkušenost, vždyť jsem jako dorostenec hrál občas i docela vysokou soutěž mužů. Bohužel se kluci špatně scházeli a v Mutějovicích fotbal skončil. Rozhodoval jsem se, kam dál a vybral Janov. To bylo rozhodně moje nejlepší fotbalové rozhodnutí života, do skvělého klubu se skvělými lidmi,“ má jasno Marek Bradáč.

Janov je přitom malý klubík z malé vesnice, ale fotbal tady mají rádi. Obec se snaží pomoci jak to jde, kluci se pak můžou na place roztrhat. Loni postoupili z třetí třídy, letos patří k lepším klubům okresního přeboru. „Naše parta je vážně skvělá. Nikdo nikoho neshazuje, protože víme, že ne každý má vždycky den. Taky si vynadáme, ale není to ve zlém, spíš se v sobě snažíme probudit energii a navzájem se podpořit. Děláme to pro sebe, i pro lidi z vesnice, kteří nás ohromně povzbuzují a pomáhají jak to jde. Moc jim za to děkujeme,“ dodává chlapík, který zdaleka nemá rád jen fotbal.

Chodí i do posilovny a rád zkusí jakékoliv adrenalinové sporty.

A když už se to pořádně mele ve fotbalové lize, zeptali jsme se Marka Bradáče, komu by přál mistrovský titul on. „Určitě Spartě,“ uzavřel kanonýr Janova.

Marek Bradáč na řeckém ostrově ZakynthosZdroj: archiv M. Bradáče