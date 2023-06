Jak se vůbec Mušálek vzal v Česku? „Přišli jsme před čtyřmi roky s rodinou za prací ze Zlínska. Já fotbal hrál (v Koryčanech), tak jsem hledal vhodný klub a někdo mi doporučil Lány. Musím říci, že to se povedlo, moc se nám tady líbí a je tady jak výborný tým, tak i parta,“ chválí Mušálek.

Foto, video: Lány završily úchvatný konec sezony, Mušálek slavil dvacítku

Příkladem byla třeba zmíněná penalta v prvním poločase. Kope je vůdce týmu Milan Petr, s nímž měl navíc Mušálek soukromou sázku o vstřelených gólech. „Přesto mi řekl, ať jdu kopat já, tohle se cení,“ usmál se sedmatřicetiletý borec.

Lánští ho původně využívali na stoperu, jenže v téhle sezoně jim vypadl na dlouho Michal Reichl, pak i David Buršík. A tak Mušálek mířil dopředu a byly to trefa. Kdoví, že jestli tam Reichla ještě pustí zpátky, protože 20 gólů je parádní vizitka, když navíc vepředu neodehrál zdaleka všechny zápasy a část jich promarodil. „Ze začátku jsem se vepředu úplně necítil, ale postupem doby mě to začalo bavit. Koho by nebavilo dávat góly, zvlášť když já jim v kariéře spíš zabraňoval,“ usmívá se Mušálek.

A je rád, že tým končil sezonu na perfektní vítězné vlně, však měl také o motivaci v podobě slíbeného večírku v kladenském diskotéce Relax. „Začátek jara pro nás byl trochu smolný, měli jsme těžký los. A třeba s Braškovem jsme prohráli úplně zbytečně. Nicméně věděl jsem, že to přijde, protože hodně poctivě trénujeme ve vysokém počtu a naše kvalita se musela časem ukázat. Konec sezony jsme si užívali,“ dodal Jaroslav Mušálek.