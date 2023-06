Třikrát se trefil Jan Beneš do sítě Vraného a jeho Tatran Rakovník, tým s téměř nulovou šancí na záchranu I. B třídy, deklasoval po medaili lačnící Vraný 5:1. „Vyšlo nám všechno, sešli jsme se až na Dominika Doláka vlastně kompletní, naopak soupeř měl absence,“ řekl Deníku útočník, který Tatranu pomáhá rád, ale jen pokud mu to dovolí jiné povinnosti – je totiž hlavně rozhodčím. Pro tentokrát je ovšem Kanonýrem Deníku.

Talentovaný fotbalista i rozhodčí Jan Beneš. | Foto: Alžběta Brabcová

Jan Beneš stejně jako jeho bratr Adam už řídí soutěže komise Česka, tedy třetí ligu a divizi. Navazují tak na svého tátu Michala, špičkového mezinárodního sudího Michala. Ten v kariéře odřídil úspěšně semifinále mistrovství Evropy 21 2004 Itálie – Portugalsko, ale také duely skupinové fáze Ligy mistrů včetně slavné Barcelony.

Oba bratři by ho určitě rádi dotáhli a při jejich mládí je možné, že se skutečně vydrápou nahoru. Přitom třeba Jan, dnes i administrativní pracovník sekretariátu OFS Rakovník, dlouho pískat nechtěl. V sedmnácti letech si však otevřel na rozhodčího ústa a ten mu odvětil, ať si to zkusí sám, když je tak chytrý. A tak to udělal.

Lhotu uklidnil Čurda a je blíž záchraně, Tatran poprvé vyhrál dva zápasy

Zatím Honza i Adam pomáhají Tatranu v jeho těžké chvilce, kdy z divize během roku spadne asi do okresního přeboru. Jasné to ještě není, dnes, tedy v úterý 30. května hraje dohrávku, ale soupeř je přetěžký, Tuchoměřice prohrály jen v prvním kole B třídy loni v srpnu… Na druhou stranu je tehdy přemohlo Vraný a to v pátek odvezlo z Rakovníka bůra…

„Bude to asi moc moc těžké, ale uvidíme až na hřišti,“ usmál se Kanonýr Deníku Jan Beneš.