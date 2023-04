Fotbalový A tým Roztok se plácá u dna tabulky I. B třídy a potřeboval by produktivní hráče. Jeden mu vyrůstá v dorostu a o víkendu se prosadil i mezi muži. Michal Barčot junior zatížil konto Kounova pěti góly a hned ho prý do áčka lákali. „Musíme doma promyslet, jak se k tomu postavíme. Dorost je pro mě dobrý, béčko také, ale áčko? Uvidíme,“ přemýšlí nahlas teprve šestnáctiletý Kanonýr Deníku pro tento týden.

Michal Barčot mladší. | Foto: se souhlasem Michala Barčota

Barčotů působí u Jezu trochu víc. Michalův táta je také Michal a se svým bráchou Petarem vedou právě dorostenecký tým. V něm mají Michala mladšího, a také Dominika Barčota. Aby toho nebylo málo, fotbal baví také Michalova dědu – rovněž Petara. „A můj mladší brácha David kope na Slavii,“ usmívá se Michal mladší.

Tolik krátká exkurze do rodokmenu Barčotů a nyní zpátky do utkání III. třídy východ mezi Roztoky B a Kounovem. Na bránovském hřišti, do kouzelné krajiny, kam se soutěžní fotbal vrátil po dlouhých téměř čtyřech letech (prohlédněte si video z přípravy placu ZDE

, a kde béčko Roztok našlo domácí prostředí, to zprvu nevypadalo pro hosty tak hrozivě. Do půle dostal brankář Josef Macák jen dvě branky, ale pak se skóre rozjelo, a když to bylo 5:0, tak právě Macákovi ujely nervy a rozhodčího Saba nepěkně urazil.

Po jeho červené kartě už neměli hosté nárok vůbec, i proto Barčot junior dosáhl na pět gólů a jeho tým na skóre 11:0. „Je fakt, že obranu měli propustnější. Nicméně já hlavně musím poděkovat klukům z týmu, ty góly jsou přece celého týmu,“ ukázal dobré vychování Michal Barčot.

Student TOS v Rakovníku, budoucí elektrotechnik, už řešil v minulosti pár nabídek, gólů totiž dává od malička dost, ale nejspokojenější je doma pod hradem Křivoklát, u romantické Berounky.

A jestli odsud někdy vyjíždí, tak nejraději zase za fotbalem. Je fanouškem pražské Slavie a viděl už pár moc hezkých zápasů. „Nejraději vzpomínám na loňské léto, kdy jsme jeli na evropský pohár proti polskému Rakówu a Slavia to rozhodla v poslední minutě prodloužení, to byl úžasný zážitek, nikdy to nezapomenu,“ zasní se.

Ale u soupeřovy branky zapomeňte, že bude snít o Slavii. Tam bude bývalý žákovský přeborník vždycky myslet hlavně na to, jak dopravit kožené slunce do sítě. Před týden na dorost proti Milínu trefil hattrick, teď byl ještě úspěšnější.

A má toho ještě hodně před sebou.

Michal Barčot v dresu Roztok.Zdroj: se souhlasem M. Barčota

