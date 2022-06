Zatímco Bechner se už deníkovským kanonýrem jednou stal, Adam je nejlepší premiérově. Tak trochu spolu oba soupeří a rádi by dohnali klubovou střeleckou legendu Hředel Štefana ´Pištu´ Ďurinu, ale hlavně jsou kamarádi. „Rivalita mezi námi je, ovšem taková ta správná, co vás posouvá. Denisovi určitě přihrávám,“ směje se Adam Vitner.

Tři branky do sítě oslabeného sestupujícího Rynholce nepřeceňoval, hosté ani neměli opravdového gólmana. Spíš se opět zasmál jedné ze svých tref. „Propadl ke mně pěkný centr, který jsem chtěl trefit rovnou do brány. Volej se mi sice vůbec nepovedl, ale jak už to bývá, obloučkem se stočil do šibenice a gólman neměl šanci,“ usmál se.

Nicméně štěstí jdou fotbalové Hředle naproti už delší čas, kdy patří k elitě Rakovnicka. Nejdřív se o postup přetahovaly s konkurenční Mšecí, letos nestál v cestě prakticky nikdo. „S výkony můžeme být docela spokojeni, hráli jsme slušný fotbal. Jediné, co nás mrzelo, že k nám některé týmy nepřijely, třeba Tatran nebo Městečko. To je škoda hlavně pro naše skvělé fanoušky, protože vše bylo nachystáno a soupeř nikde. Jestli se nás báli? To bych neřekl, ale asi se jim k nám moc nechtělo…,“ uvažuje nahlas Adam.

Kam ale dál, fotbalové Hředle? Údajně není tak jasné, že to bude do B třídy, i když podle Adama snad ano. „Vedení klubu o tom jedná, ale myslím, že to bude ten postup. Většina kluků do B třídy chce, jen brankář Viktor Malinovský už končí. Za něj musíme najít adekvátní náhradu, snad se to podaří. Pokud ano a přijdou dva tři šikovní kluci, můžeme hrát podle mne klidný střed tabulky,“ myslí si hředelský rodák, který s ostatními spoluhráči B třídu trochu sledoval. „Hlavně Lubnou a Mšec a myslím, že se s nimi můžeme rovnat. Na Mšec se pak budeme všichni těšit nejvíc. Je to derby, už jsme spolu bojovali v okrese a hrají tam i někteří naši kamarádi. Bude to mít šťávu,“ slibuje Adam Vitner.

Ten kdysi s fotbalem nezačínal doma, ale v nedaleké Lužné, kde dělali nejmenší kategorie. Jezdíval tam s Honzou Slámou, ale později si je trenér Kučera přetáhl do SK Rakovník, kam odcházel. „Byl jsem také dva roky na Tatranu, dva v Mutějovicích, ale od šestnácti už jsem doma. Hředlím jsem věrný, i když nějaké nabídky přišly a jednou jsem chtěl odejít kvůli bývalému trenérovi, s nímž jsem se pohádal. Naštěstí jsem zůstal, tady je mi nejlépe. Výborní spoluhráči, parta, vyhrává se. Jsem spokojen,“ má jasno.

Ze svých slavných branek vybral jedinou, jubilejní stou v dresu svého mužstva. Dal ji nedávno Lišanům a byla hodně kuriózní. „Brankář Řepka špatně rozehrál přímo na mne, já míč zpracoval a poslal mu ho do sítě. A byl jsem rád, že čekání na stovku mám za sebou,“ dodal s úsměvem sympatický kanonýr Traverzy Adam Vitner.

