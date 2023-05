Už jako malého kluka si ho všimli na SK, kde pod vedením trenérů Ecka a Hlavsy prošel několik kategorií. Václav Eck se pro Čermáka stal vůbec docela důležitou osobou, protože byl rovněž u jeho přechodu do konkurenčního Tatranu. „V dorostu mi na SK trenér Suchánek na rovinu řekl, že v áčku tolik herního času mít nebudu a že mne klidně pustí jinam. Já se nakonec rozhodl pro Tatran, kam mě lákal Vašek Eck, jehož jsem dobře znal a i proto jsem se rozhodl takto. Samozřejmě že tam byly nějaké předsudky, že jako hráč SK nikdy nepůjdu na Tatran, ale ty padly a já jsem šťastný, že jsem se tak tehdy rozhodl, strávil jsem tam krásných třináct let,“ vrací se Čermák k rokům, kdy byl fotbalově nejsilnější a na vrcholu.

Byl také u velkého vzestupu Tatranu Rakovník, s nímž na začátku hrál I. A třídu s borci jako Vecka, Fiedler, Kukla, Hůla, Kratochvíl, Kollár. Tým postupně sílil, vykopal postup do krajského přeboru a nakonec i do divize! „Parádní zážitky a hezké vzpomínky, jinak se to nedá říci. Ale v divizi už to pro mne byl strop, odehrál jsem tam jen pár zápasů a spíš jako výpomoc na několik minut. V té době se nám narodila dcera a já se rozhodl vrátit domů do Roztok, kde všechny znám, od malička spolu kamarádíme a máme tady kolem i celou rodinu. Takže volba byla jednoduchá,“ usmívá se Michal Čermák.

Mimochodem, pořád si pamatuje svou první branku v dresu Tatranu. Byla do sítě Nového Knínu, byla důležitá (protože zápas skončil výsledkem 1:0) a přihrál mu na ni kdo? Ano, opět to byl Václav Eck!

Michal Čermák - opora a kapitán Roztok u KřivoklátuZdroj: se souhlasem Michala ČermákaV Roztokách je Čermák pořád velkou oporou klubu, kapitánem na svém místě. Nicméně ještě nedávno ani netušil, že by se klub od Jezzu mohl podívat do krajské B třídy. Stalo se tak dílem náhody, protože původně loni ani postoupit neměl, nabídku dostal až dodatečně. „V posledním kole přeboru jsme hráli s Lužnou a prohrávali 0:3. Ale pak se nám začalo dařit a neuvěřitelně jsme to otočili. Dával jsem v nastavení na 4:3 a byl to asi můj nejlepší gól kariéry. Tehdy jsme sice ještě netušili, že nám někdo postup nabídne, ale potěšil mě a nakonec přinesl i ten postup,“ popisuje dramatickou koncovku minulého ročníku.

S postupem přišel samozřejmě tužší boj o body, Roztoky jich zatím nasbíraly jen 16. Po slušném startu podzimu se dlouho topily v sérii porážek, ale v zimě mákly, přišel nový kouč Petr Čáslavský a výkony šly nahoru. Další kolo na Lánech bude však složité. „Tam se hrálo vždycky těžce, ať to bylo v jaké bylo soutěži. Čeká nás soubojový zápas, ale zase to začne 0:0 a my se budeme snažit něco vybojovat,“ slibuje.

Víc se však Roztokům daří na domácím hřišti a zlí jazykové a soupeři (většinou ti poražení) říkají, že je to i kvůli nekvalitnímu trávníku zdejšího malého hřiště. Ani sociálky klubu se prý standardu B třídy moc neblíží… „Jasně, kluby kolem Kladenska, Lhota nebo Braškov, to je jiný level, ale tohle je spíš otázka na vedení, co se do budoucna bude v areálu dělat. S trávníkem je to jinak. Loni touhle dobou byl suprový, opravdu! Jenže letos se pozdě zapískoval, navíc na něm trénuje několik kategorií a to je znát. Teď se naše béčko dohodlo s Branovem, že budou hrát zápasy tam a dají tamní areál dohromady, ale obávám se, že dokonce sezony už se naše hřiště nezlepší,“ hlásí smutně Michal Čermák.

Ten jiné koníčky než fotbal a celkově sport nemá, rád sleduje jakékoliv odvětví. Na prvním místě však zůstává rodina. Ke čtyřleté dcerce, o níž už jsme se zmínili, že stála za jeho návratem domů, přibyl před dvěma měsíc kluk.

Jestli bude po tátovi, mají fotbalové Roztoky za pár let zase na dlouho vystaráno.