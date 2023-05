Odchovanec Rudy se vrátil do mateřského klubu po více než patnácti letech a zatím si užívá pohodu ve zdejší fajnové partě. Za svoje góly také děkoval hlavně spoluhráčům. „Je to jejich zásluha, bez nich bych nedal žádného. Nejdřív mi nechali kluci jít na penaltu, pak mi připravil branku nádherně kapitán Jan Pondělíček, to už jsem uklízel míč do prázdné. Další krásnou přihrávku mi poslal Tomáš Novotný, a David Mrnka mě vysunul přepychově do uličky. Kluci, tímto vám děkuji,“ usmíval se zkušený fotbalista.