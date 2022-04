KANONÝR DENÍKU: Srdce nechal v SK, proto Kalaš Tatran odmítl

Na podzim zapsal i jeden start v České fotbalové lize, teď se František Kalaš ocitl o pět pater níž. A v Pavlíkově si mnou ruce, lepší posilu do bojů o postup do okresního přeboru si nemohli vybrat. Mladý borec se v novém klubu rychle adaptoval, už ve svém druhém zápase nastřílel do sítě Kroučové hattrick a stal se Kanonýrem Deníku pro tohle kolo.

SK Rakovník B (ve žlutém) na závěr podzimu uhrál remízu 0:0 s Jílovištěm. Ve skluzu František Kalaš | Foto: Antonín Vydra

Kanonýr Deníku KANONÝR DENÍKU: Střelecký čaroděj Dušička velebí v Čisté hlavně partu Ondřej Dušička působí v rakovnické třetí třídě tak trochu jako přízrak. V úvodu jara má na kontě… Přečíst článek > „Je to příjemné a výhra 9:0 napovídá, jak to zhruba vypadalo, ale na druhou stranu musím uznat, že soupeř nebyl tak špatný, jak říká skóre,“ říká dvacetiletý fotbalista, který zatím kariéru spojil téměř výhradně s klubem svého srdce – SK Rakovník. Jenže díky tomu se paradoxně objevil v Pavlíkově. Jeho „eskáčko“ totiž poslalo svoje borce z béčka pomoci konkurenčnímu Tatranu, a tam se Kalašovi nechtělo. „Jsem od malička hráč SK a Tatran jsem vždycky vnímal jako našeho hlavního rivala. Přiznám se, že jsem tam nechtěl jít z tohoto důvodu. Možná to někomu přijde směšné, ale já to prostě takhle v sobě mám nastavené,“ vysvětluje František svoje důvody. A dokazuje, že ani v dnešní době není klubismus mrtev, což je určitě dobře. Přitom právě Kalaš by určitě na divizi měl a na krajský přebor, kam celek Tatranu téměř jistě po sezoně spadne, už určitě. A návrat nevylučuje. „Uvidíme, co se v létě ve strukturách klubů změní,“ naznačuje, že by se vrátit chtěl, ale klub se asi musel přejmenovat na SK a být rezervou prvního týmu. FOTO: Rakovnicko a fotbalgolf? Díky hřišti v Pavlíkově tu hrají špičkoví hráči V zimě neměl student prvního ročníku FTVS o nabídky nouze. Lákaly ho Zavidov i Lubná, ale on měl rychle jasno – vybral si Pavlíkov. „Ty další nabídky byly příjemné, ale v Pavlíkově mám řadu známých a kamarádů. Navíc jsme vše probírali s tamním trenérem Lukášem Polcarem a ve všem si sedli. Absolvoval jsem tam přípravu, zahrál si jeden přátelák, a když se ukázalo, že béčko SK skončí v A třídě, bylo rozhodnuto,“ popisuje děj před podpisem kontraktu s kdysi lokálně slavným klubem, který by rád slávu oprášil. Pavlíkov vlastně není prvním klubem mimo SK, kde Kalaš hrával. Jako šikovného žáka si ho vyhlédli v Kladně a spolu s Jakubem Klímou a Janem Šrédlem tam dojížděl. „Přiznávám, že jsem odpadl první. Vyhodnotil jsem si, že profesionálně hrát fotbal nebudu a že chci mít volný čas i pro sebe a na učení. Proto jsem se vrátil domů,“ předkládá svou rozumnou verzi absolvent rakovnického gymnázia. Ortodoxní levák, který má velmi slušnou kopací techniku, jako vysoký borec dobře hlavičkuje a zároveň mu to pořád ještě hodně běhá, se teď těší na jízdu Pavlíkova. A věří, že ji nezastaví ani jeho největší konkurenti Janov, Mšecké Žehrovice nebo Čistá. Tým je podle něj silný. „Pro mě je Pavlíkov ideální, určitě si tady zahraji pěkný fotbal. Kluci v týmu mě přijali perfektně, za to jim jsem vděčný. Snad se nám ten postup povede,“ zadoufal v závěru František Kalaš. FOTOGALERIE: Okresní přebor: mrazivé kolo ve znamení výprasků

