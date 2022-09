Jmenovec slavného Stancia už pro Deník rozhovor před pár lety dělal. Prozradil tehdy, že se do Čech vydal z rumunsko-moldavské hranice bez velkého přemýšlení s kamarádem za prací. A zůstali, dneska stříhá plechy ve firmě Vestav.

Liviu měl vždycky fotbalové geny. Po tátovi, který hrával výborně. V šestnácti byl na zkoušce v druholigovém klubu, ale životní situace se mu rapidně zhoršila. „Zemřela maminka, táta to špatně nesl. Na fotbal u nás tehdy nebyly žádné myšlenky,“ vyprávěl kdysi.

Nakonec kopal třetí rumunskou ligu, pak už přišel přesun do Čech. Práci tenkrát našel ve firmě Martina Hříbala, místopředsedy sýkořického týmu. Slovo dalo slovo a Liviu oblékl dres sýkorek.

Brzy začal dávat branky, v jedné sezoně dokonce sahal po koruně krále střelců třetí třídy. Pak ho zastavila zranění, vyměnil práci, loni už tolik gólů nedával. Letos je však zase ve formě, čtyři góly do sítě Roztok B o tom svědčí. Přitom ani jeden nepadl hlavou, to je jeho doména. „A to kvůli zaměstnání vůbec netrénuje, i tak hraje výborně,“ chválí ho jeho spoluhráč Martin Vančura.

V Sýkořici fotbal funguje. Klub nedávno oslavil devadesát let od založení, fotbal ve vesnici žije. Kluci tvoří dobrou partu, a přestože se na letních turnajích museli rozloučit se skvělým brankářem Růžičkou, letos dokonce vedou tabulku skupiny Východ.

Bavit se o postupu zatím absolutně nechtějí, ale pokud udrží formu a Liviu Stanciu bude střílet branky jako jeho slavnější jmenovec Nico Stanciu (Liviu jako fanoušek Rapidu Bukurešť nemá Nica – odchovance Steauy, rád), třeba to Sýkoráci o štok vyženou.

