KANONÝR DENÍKU: Střelecký čaroděj Dušička velebí v Čisté hlavně partu

Ondřej Dušička působí v rakovnické třetí třídě tak trochu jako přízrak. V úvodu jara má na kontě už neskutečných 33 vstřelených branek, to je o polovinu víc než jeho nejbližší konkurenti. Pořád ještě mladý útočník hájí barvy Čisté, a přestože dostává nabídky, měnit to nehodlá. „Máme v Čisté to nejdůležitější pro tým – skvělou partu!,“ říká fotbalista pocházející z Plzeňska.

Ondřej Dušička, kanonýr Čisté | Foto: archiv O. Dušičky

Dušička je z Hadačky, což od Rakovnicka není daleko, víska s kouzelným názvem leží mezi Kralovicemi a Plasy. V Čisté působil už v mladších kategoriích, našel tady spoustu dobrých přátel, a tak si řekl, proč se nevrátit a nezkusit to. Litoval nemusí. Letošní bilanci má neuvěřitelnou, klidně může zvládnout pokořit metu 50 gólů. Sám si to ale odhadovat netroufá. „Sám se svým gólům divím, a jsem zvědav kolik jich ještě bude,“ směje se. Trošku ho mrzí, že tým trochu strádá a zdá se, že k postupu bude mít v konkurenci Janova, Mšeckých Žehrovic a hlavně Pavlíkova přece jen daleko. „Náš tým bohužel pro jarní část celkem dost trpí zraněnými hráči, takže myslím, že na postup to stačit nebude. Ale určitě se pokusíme o něj porvat. Pro nás je však nejdůležitější, že máme skvělou partu,“ opakuje. FOTO: Okresní přebor: týmy ze špice smírně, Lužná s Olešnou si zastřílely Hrát proti Dušičkovi je pro mnohé obránce ve III. třídě Rakovnicka skoro za trest. Vyniká velkým zrychlením, těžké je ho pak chytat. „Rychlost je asi moje přednost a občas i nějaký ten čich na gól (úsměv). Také mám však slabiny: občas se mi motá míč pod nohy, ale to je způsobeno tím, kdy a v kolik se vrátím domů z nějaké akce,“ směje se mladý borec, který v poslední době musí odhánět zájemce o své služby od vrat. „Nikdy jsem nebyl nějak extra žádaný, ale co jsem v Čisté, už jsem dostal nějakých pět nabídek, což mě samotného překvapilo,“ nezastírá. Ondra Dušička je od malička velkým fanouškem slavné Barcelony, dokonce kvůli tomu ani nemá v Česku žádný oblíbený tým. Také vzor si vybral v Katalánsku, Geralda Piqueho. „Vím, že je obránce a já útočník. Nevím, proč je zrovna on mým vzorem, ale obdivuji ho,“ má jasno fotbalista, který kromě honění meruny po hřišti miluje ještě jednu hru – šipky. Rád si zajde také do fitka, ale největší světový sport si v portfoliu ponechá dál. „Dokud mi bude držet zdraví a bude mě to bavit, tak bych chtěl fotbal hrát,“ dodal Ondřej Dušička. KANONÝR DENÍKU: Srdce nechal v SK, proto Kalaš Tatran odmítl

