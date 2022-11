„Petr vyniká tvrdou střelou. Pamatuji si, že když k nám přišel, stal se postrachem soupeřových brankářů. Nebylo výjimkou, že z trestných kopů končily brankami jeho dělovky ze vzdálenosti okolo třiceti metrů. Trochu jsem si musel zvyknout na to, že by pro něj někdy bylo zakončeni moc jednoduché, a tak to okoření ještě nějakou kličkou nebo zasekávačkou navíc,“ směje se trenér Ohnivců Stanislav Jansa, podle něhož byl chtěl mít borce jako Šnídl v týmu každý trenér.

Tenhle borec odehrál v životě tisíce zápasů, na Rakovnicku by mu v počtu těžko někdo konkuroval. Nehraje totiž jen fotbal, ale také futsal (aktuálně za Kladno) a sálový fotbal (za Prahu). A všude si ho váží. „Kéž by byli všichni jako on. Je stará poctivá škola, kluk, co jede na všechny zápasy. To už musí být, aby nemohl nastoupit, navíc se díky neustálému pohybu udržuje v perfektní fyzické kondici,“ říká na adresu svého svěřence Jiří Veselý, jeho další trenér a spoluhráč z futsalového Kladna.

Mimochodem také v jeho dresu Šnídl o víkendu zazářil hattrickem a byl hlavní řídící jednotkou, která Kladeňákům zachránila výhru v Turnově 7:3.

Tenhle talent si zahrál i na mistrovství světě v sálovce, ve futsalu také platil roky za nejžádanější zboží na českém trhu. Také proto byl fotbal mírně na vedlejší koleji.

Teď však zápasy u Rakovnického potoka stíhá, na podzim hraje pravidelně. Je šestým nejlepším střelcem s devíti góly, a to třeba před týdnem v Pavlíkově v poli vůbec nehrál, protože musel zaskočit v bráně. „Není to pro mě překvapení, protože vím i z futsalu, že Petr umí chytat skvěle. Perfektně čte hru a má postřeh. Před lety nám odchytal dvě utkání a bezchybně,“ vzpomněl si Jiří Veselý.

Petr Šnídl může ještě fotbalovou radost u Rakovnického potoka rozdávat hodně dlouho. Jak už bylo řečeno, pořád je v senzační kondici, v kariéře se mu vyhýbala větší zranění a merunu prostě miluje. „Vždycky jsem obdivoval, co všechno pro fotbal a jeho odnože dokáže obětovat a stihnout. Jsem rád, že jsem se o něj po velkou většinu mého působení v Městečku mohl opřít. Je to nejen skvělý fotbalista, ale také kamarád,“ dodává Stanislav Jansa.

Z toho, co oba trenéři řekli, máme jasno: o nadcházejícím víkendu Petra Šnídla určitě v nějaké hale či na hřišti můžete potkat. A zase najisto pojede podle slov fotbalové hymny: jen se s tím hochu nepárej, ostrou ránou góly rozdávej!

