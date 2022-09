Kdyby Ruda neměla rod Vojanců, možná by se tam fotbal ani nehrál. V klubu kdysi kopal Radkův děda, pak i táta a strýc. „Táta by hrál možná dodnes, kdyby se nezranil,“ směje se Radek, který do příjemného malého klubu sousedícího s Novým Strašecím přišel před devíti roky.

Původně byl Vojanec junior ve Strašecí, kde s fotbalem začal v sedmi letech. Vedl si velmi slušně a když dospěl do žákovského věku, známý místní šíbr Zdeněk Kudela mu nabídl, že by mohl hrát v Mladé Boleslavi. Někdejší reprezentant a nynější kouč národního týmu do 21 let Jan Suchopárek zase nabízel Kladno, kde tehdy působil. Radek odmítl.

„Byl bych v Boleslavi sám na intru, to mě odrazovalo. S postupem času vidím, že to mohla být zajímavá zkušenost, ale že bych litoval, to vůbec ne. Fotbalem se bavím výborně i na Rudě a o to mi jde hlavně. Co se týče Kladna, tam se mi tehdy nechtělo vůbec,“ říká.

Když se vrací k zápasu v Srbči, tak výsledek 12:0 hovoří za vše. Ale Radek ho nepřeceňuje. „Soupeř byl slabší, my naopak měli formu. Já ani nic nespálil, jako když hrajeme jindy. Dokonce se povedl i gól hlavou. Jeden ze stoperů Srbče mi pak už žádal, abych tolik neběhal, že už nemůže,“ usmál se Vojanec, který za pět banánů do klubové kasy nic platit nemusí. „Spíš jsem čekal, že mi někde vezme klobásu, ale musel jsem si ji zaplatit sám,“ hlesl.

Parta na Rudě je prý ale fajn. Vojanec je rád, že přišly i posily jako bratři Hamouzové, v týdnu pak sehnal dalšího kamaráda. Funguje také vztah s trenérem Karlem Polívkou.

Mladý muž stíhá fotbal i v kombinaci s prací, přestože už je mistrem v Českých lupkových závodech. Na hřišti však zatím mistrovat na nikoho nehodlá, přestože dal pět gólů. „Pro nás na Rudě je důležitá hlavně pohoda. Takhle jak je to teď bych neměnil,“ dodal Radek Vojanec.

Kanonýr Deníku Radek Vojanec z RudyZdroj: archiv O. Vojance

