Minimálně se spoluhráčem Pokorným to bude mít zatraceně složité, ale když mu bude starší kamarád přihrávat tak dokonale jako proti Pustovětům, mohlo by se to povést. A jak to má s přihrávkami Vejvoda? Řekněme, že je opatrnější. „Já přihrávám taky rád, ale nejdřív si potřebuju dát góla,“ směje se.

Fotbal hraje od šesti let. A protože se narodil na slavném nádraží v Lužné (máma tam roky pracovala), bylo jasné, kde bude kopat. Na hřiště to sice kousek bylo, ale na kole jen chvilka. Talentovaný hráč pak prošel v mládeži jako skoro všichni šikulové na Rakovnicku městskými kluby SK a Tatran, v dospělosti byl ale téměř výhradně spojen s Lužnou. Až na krátkou výjimku v Roztokách.

Ty letos nečekaně postoupily do B třídy, a tak se snažily posílit. „Ukecávaly“ i Vejvodu, neúspěšně. „Mně se v Roztokách líbilo, jenže v Lužné jsme neodehráli minulou sezonu moc dobře a chci být u toho, že to napravíme. Jednou si za Roztoky zahraju, ale ne teď, spíš jsem rád, že tam odsud přišel můj bratránek David Vejvoda. Já tam před časem šel za ním, teď on za mnou,“ popisuje Josef Vejvoda.

Sám chválí posily Lužné, kromě bratránka třeba i obránce Antonína Chrástka, který proti Pustovětům ukázal svoje kvality. „Pořádně to tam brousil, nešlo přes něj přejít. To jsme potřebovali, protože loni jsme strašně inkasovali. Hlavně ze standardek, protože jsme byli všichni malí. Tonda nám v tomhle strašně pomůže,“ sype ze sebe útočník, který má ve sportu ještě jednu velkou vášeň – workout.

Nejen v Rakovníku stále oblíbenější silové cvičení Vejvodovi vyhovuje a dost v něm vyniká, loni ovládl i sledované závody v Lišanech. „Letos jsme bohužel startovat nemohl. Měl jsem zablokovaný krk a dynamika je pro náš sport dost důležitá,“ vysvětluje chlapík, který pracuje jako elektrikář v rakovnické Velu.

A jaké má fotbalové cíle? Už při nich myslí prakticky jedině na domov a svou Spartu Lužná. „Hrát někde výš už je pasé, ale posouvat Lužnou bude také zábava, letos míříme výš,“ uzavřel.

