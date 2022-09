Kdyby Bechner proměnil velkou šanci i v prvním kole ve Lhotě, kde jeho tým remizoval 0:0, asi by byl fotbalově maximálně spokojen. Každopádně proti Tatranu už to bylo o něčem jiném. Hředle porazily slavnější klub, který má po odchodu drtivé většina svých borců problémy, už v okresním poháru 8:1, teď dokonce 9:1. V prvním duelu vstřelil Denis „jen“ dvě branky, teď jejich počet zdvojnásobil. A to v úvodu pár šancí zahodil.