Odkud se v Senomatech tenhle borec vzal? Přiženil se sem a postavil dům! Pak už byl jen krůček k tomu, aby ho chlapi z vesnice „ukecali“.

Původně je však z čtyřmezí Ústeckého, Karlovarského, Plzeňského a Středočeského kraje, přesněji z Blatna u Jesenice, které už spadá do lounského okresu. Když byl Libor ještě malý kluk, fotbal se v Blatně hrával a dobrý. Nicméně kdo měl talent, mířil do Blšan. Vládce českého fotbalu František Chvalovský vytvořil na téhle vesnici impérium, dostal sem první ligu, nechal vyrůst parádní fotbalové zázemí. „Strávil jsem tam dětství i dorost, samozřejmě jsme obdivovali borce jako byli Roman Hogen nebo Patrik Gedeon. Jenže jsem se dostal na školu do Prahy (veřejno-právní) a Blšany v tu chvíli ztratily smysl,“ vysvětluje, proč myšlenky na velký fotbal zahodil.

Proháněl Hamburk i Rakušany, teď Schwendt rozstřílel strašecké pluky

Góly ovšem střílel dál. Vrátil se domů do Blatna, ale po pěti letech tam fotbal museli zrušit – nebylo dost hráčů. Žebrakovský pak chytil laso z nedalekých Kryr, kde kopal I. A třídu.

Mezitím se však zamiloval, přestěhoval do Senomat a místní po něm před devíti roky skočili s velkou chutí. „Všechno se nějak sešlo. Bydlel jsem už v Senomatech, nechtělo se mi pořád dojíždět. Dneska jsem rád za to, jak jsem zvolil. V klubu sice musím trénovat, na což jsem nebyl dřív zvyklý, ale beru to. Přece jen po operaci bylo potřeba se dostat zase do pohody, což už v mém věku není sranda,“ připomíná také jednu nepříjemnost, kterou mu fotbalová kariéra nadělila.

Protihráč ho fauloval a Žebrakovský musel s utrženou šlachou od čéšky a obrovskou bolestí do špitálu a na operační sál.

Dneska už je zase zdráv, v kondici a fotbal si užívá. A protože má rád výhry, je s každou, kterou Senomaty ukořistí, spokojen. „Když se bude klubu dařit jako doteď, budu moc rád,“ dodal Libor Žebrakovský.

Polák už nevede Lubnou. Proč trenér posledního týmu B třídy skončil?