„Nejen pro mě bylo těžké pochopit, že ve 16. minutě vedeme 4:1,“ smál se Bechner, který už měl v té chvíli na kontě hattrick. Později přidal ještě jednu branku a čeká ho platba do klubové kasy. „Za hattrick dáváme tři stovky, tak uvidíme, jak dopadnu.“

Každopádně týmu vychází začátek sezony v okresním přeboru skvěle, má šest bodů, přitom se Senomaty musel do azylu sousedních Mutějovic, protože doma Traverza předělává kabiny. „My se mutějovického placu báli, je obrovský. A já zrovna na velký pohyb nejsem. Ale zatím je to paráda,“ překvapilo Bechnera, jemuž rodiče dali tři jména včetně jednoho anglického – Scott.

Žádný zvláštní důvod to nemá, každopádně Denis vynikal od dětství jinak, ve fotbale.

Rakovnického odchovance si všimli brzy v Mostě, kde hrával v akademii. Po návratu se ukázal v dresech Jesenice, Bránova a pak už přišla první pětiletka ve Hředlích. Následně vyzkoušel Lužnou, ale prý to byla poslední změna. „Nedařilo se mi tam, do toho přišla korona. Jsem rád zpátky ve Hředlích, tady je skvělá parta. Už to tady dokopu,“ plánuje Denis Scott Bechner.

Zdroj: FK Hředle