Kanonýr víkendu Dominik Ždánský začal čistým hattrickem

Před pěti roky ho pustili z SK Rakovník do Zavidova, a asi trochu lehkovážně. Dominik Ždánský 24 let) je totiž zvláště ceněným fotbalovým zbožím, má úchvatný čich na góly. Nevěříte? Posuďte sami, loni jich dal za půlku ročníku 22 (téměř dva na zápas) a nový ročník odstartoval čistým hattrickem do sítě Velkého Přítočna. Do naší nové rubriky Kanonýr víkendu nemohlo být lepší volby.

Dominik Ždánský | Foto: archiv

„Čistý hattrick je fajn, nepovede se tak často. Musím za něj poděkovat klukům, protože minimálně dvakrát mi to připravili dokonale,“ nezapomněl na spoluhráče Dominik. Koneckonců parta je to nejpodstatnější, proč přes nabídky v Zavidově zůstává.. Klub se nežene do A třídy, kde se mu nelíbilo, a hraje si pohodu v nižší soutěži. S tím, že je tam nejlepší. „Nechceme být průměrní, ale vyhrávat a zase být mistry. Ale když nebudeme, tak se také tolik neděje, hlavně chceme dobrou partu a legraci v kabině,“ upozorňuje. Dominik je z Rakovníka, kde začal v SKR. A byť mu talent nikdy nechyběl, největší klub okresu ho pustil. Pak ho žádal nazpět. „To už jsem zase nechtěl já. Řekl jsem, že pokud někam půjdu, tak úplně pryč, když přijde nabídka. A ta nepřišla, takže rád budu kopat dál v Zavidově,“ hlásí hrdě.

Zavidovští mají díky němu a Michalu Korčákovi senzační útočné duo. Nicméně góly pak dávají už jen Michal Hanych a Milan Krejčí. „Jsem tím specifičtí, útočíme prakticky jen já s Korym. Michal Hanych má zase úžasné trestňáky a hru hlavou, Milan Krejčí zase umí trefit nemožné. Je fakt, že ostatní tolik neskórují, ale zase nám perfektně akce připravují,“ hájí Ždánský zavidovský teamwork. A těší se na sezonu, v níž by mohl atakovat loňským tempem klidně hranici čtyřiceti branek. Jeden by se pak nedoplatil, za hattrick dává do kabiny lahvinku něčeho důraznějšího. „Rád to zvládnu,“ usmál se mladý chlapík, z něhož má celá B třída pořádný vítr. Tři branky vstřelili o uplynulém víkendu také Tomáš Vodrážka (Olešná), Jan Kováčik (Kroučová) a Tomáš Kindl (Pavlíkov), ale vzhledem k tomu, že šlo o utkání nižší třídy, se redakce rozhodla vyhlásit kanonýrem víkendu Dominika Ždánského. Béčko Rakovníka srazily chyby a nepřesné hlavičky Přečíst článek ›

