Kanonýr víkendu: Jan Beneš rozprášil Přítočno čtyřmi góly

Byl to jeden z těch zápasů, kdy vám všechno vyjde. Talentovaný Jan Beneš toho v neděli v dresu Tatranu Rakovník využil a do sítě Velkého Přítočna nasázel čtyři branky. V duelu I. B třídy, v němž šlo o to, který tým zůstane u spodku tabulky, tak pomohl k jasné výhře Tatraňáků 6:0.

Talentovaný fotbalista i rozhodčí Jan Beneš. | Foto: Alžběta Brabcová