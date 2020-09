„Trenér Jirka Sýkora už nevěděl, koho postavit dopředu, tak vsadil na správný koně,“ smál se zkušený Petr Heller a jedním dechem dodal pochvalu pro kluky, kteří mu branky připravovali. „Franta Machovský s Jirkou Kapkem jsou fotbalově přece jen někde jinde,“ uznává.

Heller, to je zásluhou Petrova staršího bráchy Honzy kanonýrské jméno i v nedaleké Kačici, kterou ale od Mšece dělí kromě Drnku a Nové Studnice ještě demarkační čára okresů Rakovník a Kladno. Návrat do mateřského klubu však Petr neplánuje. „Lákali mě mockrát, ale už bydlím ve Mšeci, hraji tady sedm let a zůstanu, přece jen mi je pětatřicet,“ má jasno o své budoucnosti.

A byl by stejně jako další borci Mšece rád, kdyby se povedlo klubu zase vrátit do B třídy. „Z ryze praktických důvodů postoupit chceme, vždyť bychom to měli všude blíž než máme teď. Proti budou podle mě hlavně Hředle, ty mají dobrý tým,“ míní muž, který se třeba vrátí do obrany, ale každopádně už trenér Sýkora ví, kam může v případě potřeby sáhnout. „Už mi to neběhá nejrychleji, tak je potřeba hrát tam, kde to nebude vadit. Ale hlavně potřebujeme, aby nás zase neporazil soupeř, kterého porazit nejde. Jako v minulé sezoně, té je nám fakt líto,“ dodal Petr Heller.