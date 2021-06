Co lze zatím na informačním portálu FAČR zjistit?

Do SK Kladno se vrátí z Tatranu Rakovník poctivý bojovník Tomáš Borák. Před časem zkusil štěstí v Hostouni, ale nebyla to trefa, nehrál tam. Zamířil pak do Tatranu, kde hrál rád, ale nyní neodolal, a když projevilo zájem mateřské Kladno s vizí postupu do ČFL, přikývl.

V Tatranu končí i další borec s kladenským původem, obránce Radislav Neumann. Vrací se do Lhoty (krajský přebor), kde už hrával a dařilo se mu tam.

SK Rakovník opouští jen záložník Jakub Krupička, který ČFL hrával, ale hlavně naskakoval z lavičky. Jeho mateřská Dobrovíz hodně zbrojí, přišlo sem několik borců z kilometr vzdálené Hostouně a v okresním přeboru Prahy – západ může útočit na nejvyšší příčky.

No a posledním zaznamenaným přestupem je Adam Trejbal, který nečekaně opustil Lubnou a jde o soutěž níž do Řevničova. Jeho góly budou týmu v krajské I. B třídě scházet, naopak Řevničov už loni patřil k tomu lepšímu v okresním přeboru a letos se hodlá zřejmě ještě zlepšit.