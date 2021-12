Víc se to zatím daří Jiřímu Hrubešovi. Přitom kdysi mu přechod na Duklu nesedl a vrátil se ještě na nějakou dobu domů. Na podzim se u dařilo ve třetiligovém béčku a postupně dostal šanci pětkrát i v A týmu. Jakub Jeřábek se uchytil v béčku, tedy třetí lize, a věří, že také prorazí. V rozhovoru oba mluví o svých snech, bývalé kladenské partě i o to, zda byl kdysi odchod do Prahy dobrou volbou.

Kluci, kdy s kde jste vůbec s fotbalem začínali a měl mezi sporty i nějakého konkurenta?

Jiří Hrubeš: Ve čtyřech letech mě táta přivedl na Kablovku a hned mě fotbal chytil. Chvíli jsem sice hrál i hokej, ale to nebylo ono.

Jakub Jeřábek: Můj brácha hrál na Spartě Doly, takže s s jeho partou chodil od pěti let na tréninky. Zkoušel jsem také hokejovou školičku, jenže víc mě bavil fotbal.

Oba jste byli členy dobrá kladenské generace, která se prosazovala velmi rychle. Bylo to štěstí?

J. H.: Je fakt, že všichni kluci co s námi hráli se někam dostali a hrají do teď. Trenéři se nám dobře věnovali, to bylo velké plus.

J. J.: Honza Halász už hraje první ligu, pár kluků druhou a docela dost třetí. Myslím, že dost jich kope i tady v Kladně, takže je vidět, že jsme byli dobrý ročník.

Sledujete se s ostatními členy té party navzájem?

J. H.: Sledujeme se, nejvíc asi s klukama z Kladna, Matějem Šnoblem, Kubou Jandou, Tadeášem Pospíšilem.

Co Dukla, jaká je to aktuálně fotbalová adresa, v čem vám vyhovuje?

J. H.: Pro mladé hráče je Dukla jedna z nejlepších cest. A tým hraje druhou ligu a je tam oproti první lize mnohem větší šance pro mladé, jak se dostat do sestavy.

Takže je pro mladíky jako vy možná výhodou, že Dukla sestoupila z nejvyšší soutěže…

J.J.: Pro klub to pochopitelně dobré není, chtěl by zpátky nahoru, ale pro mladé hráče to je samozřejmě snadnější dostat se do mužstva. Dukla navíc mladým šance opravdu dává.

Jak je to v Dukle aktuálně s postupovými ambicemi, je až osmá?

J. H.: Jsme sice v půlce tabulky, ale ambice na postup má klub pořád. Bodová ztráta není tak velká a o baráži klidně můžeme mluvit. Pořád je to reálné.

Dostupnost Julisky z Kladna je dobrá, ale přece jen jste tam začali jezdit hodně mladí, jak jste tohle zvládali?

J.J.: Když jsme na Duklu přišli, tak se často trénovalo na Dědině nebo v Ruzyni, což bylo ještě blíž a jezdili jsme vlakem nebo autobusem. Většinou nám to navazovalo na školu. Chodili jsme na čtyřku a spoj do Prahy odsud nebyl složitý.

J. H: Ani Juliska není úplně daleko, já to měl autobusem 45 minut. Pochopitelně nás hodně vozili také rodiče, hlavně ze začátku, než jsme si zvykli.

Jak vidíte aktuálně svoje naděje na průnik do A týmu? U Jirky to vypadalo v závěru podzimní části nadějně, Kuba ještě musí chvíli počkat…

J.H.: podle mne máme oba dost velkou šanci.

J.J.: Já v téhle sezoně ještě asi tolik šancí nedostanu, jestli nějakou. Ale samozřejmě bych byl rád. V příští sezoně už to bude reálnější a tam věřím, že dostanu šancí víc. Teď hraji za béčko a jsem i za to rád, protože třetí liga je rovněž kvalitní soutěž.

Jirka Hrubeš měl v béčku jeden mimořádně povedený zápas, dokonce proti týmu z našeho regionu - dal hattrick Velvarům.

J.H.: Ten hattrick spíš nějak vyšel, nebyla tam speciální motivace. Ale byl to můj nejpovedenější zápas, to určitě.

Jak jste na tom s góly vy, Kubo?

J.J.: Já tedy úplně gólový nejsem, z pozice defenzivního záložníka moc branek nedávám.

Potkal vás v kariéře nějaký nepříjemný moment, kdy jste třeba chtěli s fotbalem praštit?

J.H.: Ne že bych chtěl končit, ale nepříjemný okamžik jsem zažil, protože napoprvé se mi to v Dukle nepovedlo. Nedařilo se mi a asi ve mně nic neviděli. Proto jsem se vracel ještě na rok a půl do Kladna. Pak jsem to zkusil znovu a trenér Tomáš Kulvajt (někdejší výborný hráč) mě vzal. Beru sice jako nepříjemnost, ale i návrat do Kladna mi něco dal a dokonce bych řekl, že to pro mě tentokrát bylo hodně dobré.

J.J.: Já žádnou nepříjemnost neměl.

Jaký je váš fotbalový sen?

Oba shodně: Živit se fotbalem profesionálně a dělat to, co nás nejvíc baví.

A kdyby to nevyšlo, máte nějakou záložní variantu?

J.H.: Já studuji na FTVS, což se s fotbalem dá skloubit docela slušně.

J.J.: Jsem na zemědělce, ale přiznám se, že nejsem zatím moc schopný se dokopat k učení a moc mě to nebere. Hlavně ta škola.

Říká vám něco někdejší velká sláva Dukly, kde hrávaly hvězdy Masopust, Pluskal, Viktor, později Nehoda, Vízek, Bittengel a další?

J.H.: Byl a je to slavný klub a já ta jména znám. Mnozí výborní hráči minulosti na nás pořád chodí. Třeba Günter Bittengel je tam pořád, ale ten je i součástí vedení klubu.

V klubu hraje i další kladenský odchovanec Tomáš Kott. Držíte spolu nějak víc, když jste z jednoho města, pomohl vám při prvním vstupu do kabiny A týmu?

J.H.: Známe se hodně dlouho a nebylo úplně potřeba, aby mi s tímhle pomáhal. V Dukle je opravdu hodně mladých hráčů, tím jsme to měli ulehčené. Přísní mazáci tam nejsou (smích).

Jak vnímáte aktuálně kladenský klub?

J.J.: Za mě by měli mít vyšší ambice než hrát divizi. Zázemí je tady dobré.

J.H.: Teď tu trénuje kouč Dušan Binder, jehož známe z Dukly a myslím, že sem přišel s ambicí postoupit. Dá se říci, že kdyby se tady hrála vyšší soutěž, tak my mladí hráči nemáme důvod někam odcházet. Když vezmu třeba ten náš ročník, většina kluků tady mohla vydržet.

Jaký je ve vašich očích Dušan Binder, pomůže Kladnu do vyšších pater českého fotbalu?

J.J.: Když jsme byli v devatenáctce Dukly, tam on byl asistentem osmnáctky, tehdy jsme se vídali. Za mě je v pohodě.

J.H.: I podle mě, ale my ho tehdy přece jen vnímali méně. Tréninky vedl spíš hlavní kouč, to pan Binder tehdy ještě nebyl. Nicméně co jsem sledoval tým Kladna, tak měli docela dobré výsledky a porazili i některé hodně silné týmy.

V Kladně jste hráli před časem přípravné zápasy, jak se hraje na domácím trávníku proti svým?

J.J.: Pro mě to byl příjemný zážitek zahrát si proti klubu, kde jsem vyrůstal.

J.H.: Trochu zvláštní to je, když znáte z týmu soupeře tolik hráčů. Ale tím bych řekl, že to končí, zápas se hraje normálně. A hřiště jako takové je stejné jako ostatní, jako kluky nás sem stejně nepouštěli (smích).

Vy jste jako malí kluci objeli snad stovky turnajů a trenéři vás brali i do Evropy. Který zážitek vám utkvěl v hlavách nejvíc?

J.J.: Za mě byl největší zážitek Londýn a zápasy na West Hamu, na to nezapomenu.

J.H.: Mám to stejně, na West Hamu to pro nás byl jako pro malé kluky největší zápas. Navíc jsme se byli podívat na vlastní oči i na zápas Premier League, v němž West Ham hrál proti Southamptonu. Ale rád vzpomínám také na turnaje v Německu, nám se tam párkrát dařilo.

Kdyby se čistě teoreticky vaše tehdejší parta dala zase dohromady, na jakou ligu byste si věřili?

J.J.: Vršek třetí ligy (smích). To se ale nedá takhle říci.

J.H. (i on se usmívá): Já myslím, že druhou ligu bychom hráli určitě.