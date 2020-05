„Oslovili jsme i kluby hrající vyšší soutěže, které by byly zpestřením. Pokud by se hrálo, reálné je začít v závěru května a hrát čtyři až pět týdnů. Ale uvidíme podle ohlasu,“ nechce nic předjímat předseda OFS Kladno Petr Blažej.

Ten by rád nepřerušil ani tradici nejstaršího turnaje na Kladensku, Lidického poháru žáků. I do něj se mohou kluby v případě zájmu do středy přihlásit a i tady platí, že pozvání se vztahuje i na kluby z Rakovnicka.

První opravdový fotbal se ale bude na Kladensku hrát už v sobotu 23. května v Zákolanech. Do boje půjdou minipřípravky, jimž zatím trenéři budou trpělivě vysvětlovat fotbalové poučky. Dopoledního turnaje (10:00) se zúčastní týmy Zákolan, Velvar, Buštěhradu a EL Fotbalové Akademie. Odpoledního klání (13:00) pak SA Kladno, Doksy, Kročehlavy, Libušín, Zvoleněves a Tuchlovice. Vše pod záštitou Grassroots trenéra Ivana Nováka.