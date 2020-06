Po celonočním dešti, který ani dopoledne neustával, začali na zmáčeném trávníku Kladeňáci velmi nadějně. Měli několik nadějných situací i šancí, v největší však teplický gólman vychytal Tótha, jemuž připravil míč výborně Pospíšil. Místo toho inkasovali domácí a trochu lacino, když brankář Vokoun podcenil ránu Čítka a málo ji ztlumil.

Kladno už teď ví, na čem musí zapracovat. po gólu se totiž tým složil a na hřišti najednou byly jen Teplice. Tvořily šanci za šancí a dvě do pauzy proměnily Vobeckým a dorážkou Kováče. „Ta desetiminutovka, během které jsme dostali tři góly, nás stála zápas. Může se stát, že prohráváš 0:1, ale potom jsme začali úplně zbytečně dělat věci, které jsme do té doby nikdy nedělali. Utápěli jsme se v nepřesnostech a soupeř nás za to potrestal,“ zlobil se trenér Kladna Jan Pejša, podle něhož byl jeho tým do prvního gólu lepší..

naštěstí má Kladno i přednosti a mezi největší patří hra křídel. Čížek rozjel brzy po třetí brance dobrou akci a jeho centr hlavní šutér Kladno Šnobl poslal do sítě - 1:3. Pro mladíka Šnobla už čtvrtý gól v přípravě! "Vím o něm už od jeho šestnácti a jsem rád, že dává góly. Nicméně čekám od něj ještě daleko víc práce pro mužstvo," nechtěl ho přechválit Jan Pejša.

Jeho tým mohl ve druhé části několikrát snížit na rozdíl jedné branky, ale dlouho se mu to nedařilo. Dejčmara vyčapal brankář, Pospíšila také a až v 84. minutě korigoval další mladík Donát ranou zpoza vápna. Dal tak svůj první gól za áčko! Jeho tým ve zbylých minutách zkoušel ještě vyrovnat, pár nadějných situací už ale Severočeši ustáli. "Byly tam dobré pasáže, chvílemi jsme hráli na veliké riziko, a moc nechybělo, abychom vyrovnali. Za to musím kluky pochválit, s výsledkem toužili něco udělat,“ dodal Jan Pejša.

SK Kladno – FK Teplice B 2:3 (1:3)

Branky: 41. Šnobl, 84. Donát – 28. Čítek, 38. Vobecký, 40. Kováč.

SK Kladno: Vokoun – Ježdík (59. Janda), Abrham (46. Stříška), Pechr, Nosek (87. Čížek) – Holub (65. Donát), Říha – Čížek (74. Pospíšil), Tóth (74. Šnobl), Pospíšil (46. Dejčmar) – Šnobl (46. J. Růžička).